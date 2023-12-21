«Пятиразовое питание, проживание, экипировка». Какие условия создают для воспитанников училища олимпийского резерва?

Привлечение молодежи к спорту и формирование здорового образа жизни. Для этого в Минской области делается многое – возводят ФОКи, работают спортклубы, есть спортплощадки. На что в Плещеницком училище олимпийского резерва делают ставку и какие перспективы у выпускников учреждения? Узнали в программе «Центральный регион» на СТВ.





Плещеницкое училище олимпийского резерва – кузница высококлассных кадров для индустрии спорта. Это единственное учреждение такого рода в стране, которое находится в сельской местности.

Видим олимпийских чемпионов! Вот как воспитывают биатлонистов в плещеницком училище – подробности здесь.

И здесь, вдали от городских соблазнов, внимание устремлено только на достижение спортивного Олимпа. Поэтому для ребят созданы все условия и на одном месте. Учебный корпус, столовая, медблок и общежитие на 106 человек, которое стало для ребят вторым домом. На одном этаже расположились юноши, другой же отдали девушкам. В комнатах проживают до четырех человек. Условия простые, но комфортно. Спорт требует определенных вложений. Одна только качественная лыжная экипировка стоит немало. Однако все расходы по училищу берет на себя государство. Здесь готовы поддержать тех, кто спорт ставит во главе угла.





Ярослав Попович, директор Плещеницкого государственного областного училища олимпийского резерва:

Здесь все за счет государства. Я говорю родителям: ваши дети, кто поступает с 7-8 класса, становятся самостоятельными, самостоятельно зарабатывают на себя. Пятиразовое питание, проживание, экипировка – ничего родители не тратят, все тратит для этого государство.

Они должны уже с этого возраста становиться профессионалами, а профессионалы получают финансовые средства. Один ребенок обходится в среднем в 1 700 в месяц. А дальше – национальная сборная. Мы резерв. Кто дальше – все условия созданы. Лучшие выходят дальше, и очень приятно, когда звучит белорусский гимн, поднимается белорусский флаг и мы радуемся за наших воспитанников. К этому мы стремимся.

Юлия Минич, корреспондент:

Как вы закрепляете тренеров? Ярослав Попович:

Было приобретено жилье для наших тренеров. Наш учредитель – Миноблисполком – приобрел дома для тренеров. Наши выпускники после окончания второго курса, кто не попадает в национальную сборную, мы можем оставлять их, если видим, что из них получатся талантливые тренеры. Тоже предоставляем жилье. Они как молодые специалисты идут. Есть арендное жилье. В дальнейшем они видят, что есть перспектива работать, нормально зарабатывать.





В Плещеницкое училище, а также их филиал, который находится в Борисове, ребят принимают с 7 класса. Кроме среднего образования, спортсмены получают и специальное. На выбор 11 отделений. Помимо лыжных гонок и биатлона, записаться можно на бокс, греблю на байдарках и каноэ, карате, легкую атлетику и другие направления.



Ярослав Попович:

Мы провели эксперимент, потом внедрили в традицию. В конце мая для детей из общеобразовательных школ в деревне, которые не могут попасть в спортивную школу. Мы делаем на базе училища соревнования по общефизической подготовке. Тренеры просматривают – бег, выносливость, подтягивания, прыжки. Если видят, что физические данные хорошие, но он никогда не стоял на лыжах, потому что нет возможности в деревне, единичные случаи мы приглашаем. И они уже начинают заниматься.