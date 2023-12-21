Как проходит подготовка лыж к спортивной гонке? Показываем все этапы
Привлечение молодежи к спорту и формирование здорового образа жизни. Для этого в Минской области делается многое – возводят ФОКи, работают спортклубы, есть спортплощадки. На что в Плещеницком училище олимпийского резерва делают ставку и какие перспективы у выпускников учреждения? Узнали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Казалось бы, взял лыжи, встал и поехал. Но перед каждым заездом, чтобы он был удачным, нужно провести особый ритуал. Этому начинающих спортсменов тоже обучают.
Наталья Шаркунова, тренер-преподаватель по лыжным гонкам Плещеницкого государственного областного училища олимпийского резерва:
Для подготовки лыж мы используем станок. Кладем парафин, смазываем парафином, а потом проходим утюжком. Прогрели – и снимаем скребком. Так проходит подготовка лыж.
Парафин снимается, потом кладется порошок или ускоритель. Смазывается и натирается. Ускоритель – это небольшая круглая или квадратная таблетка. Кладется таблетка и втирается пробкой. Километра на три хватает этой таблетки. Для дистанции 10-15 километров нужен порошок.
Видим олимпийских чемпионов! Вот как воспитывают биатлонистов в плещеницком училище – подробности здесь.