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Как проходит подготовка лыж к спортивной гонке? Показываем все этапы

21 декабря 2023 12:17
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Привлечение молодежи к спорту и формирование здорового образа жизни. Для этого в Минской области делается многое – возводят ФОКи, работают спортклубы, есть спортплощадки. На что в Плещеницком училище олимпийского резерва делают ставку и какие перспективы у выпускников учреждения? Узнали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Как проходит подготовка лыж к спортивной гонке? Показываем все этапы-1

Казалось бы, взял лыжи, встал и поехал. Но перед каждым заездом, чтобы он был удачным, нужно провести особый ритуал. Этому начинающих спортсменов тоже обучают.

Как проходит подготовка лыж к спортивной гонке? Показываем все этапы-4



Наталья Шаркунова, тренер-преподаватель по лыжным гонкам Плещеницкого государственного областного училища олимпийского резерва:
Для подготовки лыж мы используем станок. Кладем парафин, смазываем парафином, а потом проходим утюжком. Прогрели – и снимаем скребком. Так проходит подготовка лыж.

Как проходит подготовка лыж к спортивной гонке? Показываем все этапы-6

Парафин снимается, потом кладется порошок или ускоритель. Смазывается и натирается. Ускоритель – это небольшая круглая или квадратная таблетка. Кладется таблетка и втирается пробкой. Километра на три хватает этой таблетки. Для дистанции 10-15 километров нужен порошок.

Видим олимпийских чемпионов! Вот как воспитывают биатлонистов в плещеницком училище – подробности здесь.

# Спортивные соревнования # общество

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