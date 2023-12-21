Может определить модель летящего в небе самолёта. Бортпроводница «Белавиа» о победе на конкурсе «Топ стюардесс – 2023»

Анна Титовец, бортпроводник:

Конкурс является международным, было более тысячи заявок. Конкурс длился достаточно долго – 8 месяцев. Первый кастинг, на который я попала, был 20 апреля. Я подала заявку, организаторы сразу же ее одобрили. Я прилетела в Москву, представила себя, потом уехала домой ожидать результатов. Через три месяца мне позвонили организаторы и сказали, что я прошла в следующий тур, в полуфинал. Следующей этап проходил на базе Школы бизнес-авиации, которая является соучредителем конкурса. Проводили кастинг, основываясь на знании аварийно-спасательного оборудования, действиях в непредвиденных ситуациях, оказания первой медицинской помощи. Девочки рассказывали об увлечениях, чем будут удивлять жюри в финале.

Подробности в видео.