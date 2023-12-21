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Может определить модель летящего в небе самолёта. Бортпроводница «Белавиа» о победе на конкурсе «Топ стюардесс – 2023»

21 декабря 2023 10:54
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10 декабря в Москве на Международном конкурсе «Топ стюардесс – 2023» корону победительницы получила бортпроводник авиакомпании «Белавиа» Анна Титовец. Ей удалось в красоте, профессионализме и творческих талантах обойти тысячу конкуренток, из них 30 в финале.

Гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Анна Титовец, бортпроводник.

Может определить модель летящего в небе самолёта. Бортпроводница «Белавиа» о победе на конкурсе «Топ стюардесс – 2023»-1

Анна Титовец, бортпроводник:
Конкурс является международным, было более тысячи заявок. Конкурс длился достаточно долго – 8 месяцев. Первый кастинг, на который я попала, был 20 апреля. Я подала заявку, организаторы сразу же ее одобрили. Я прилетела в Москву, представила себя, потом уехала домой ожидать результатов. Через три месяца мне позвонили организаторы и сказали, что я прошла в следующий тур, в полуфинал. Следующей этап проходил на базе Школы бизнес-авиации, которая является соучредителем конкурса. Проводили кастинг, основываясь на знании аварийно-спасательного оборудования, действиях в непредвиденных ситуациях, оказания первой медицинской помощи. Девочки рассказывали об увлечениях, чем будут удивлять жюри в финале.

Подробности в видео

# Конкурс # общество # Анна Титовец # Александра Каштанова # Дмитрий Потапович # Александр Стасевич

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