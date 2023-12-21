«Минская мистика». О чём рассказывает новая книга Влады Ольховской?

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Таким Минск вы еще не видели! Добро пожаловать в Зазеркалье, где правят духи и царствует магия. Билет в волшебный мир подарит Влада Ольховская. На страницах ее новой книги сказка оживает.
Влада Ольховская, писатель:
Если называть книгу «Минская мистика», Минск нужно в ней воплотить по полной. В нашем городе есть очень любопытный момент. С одной стороны, это столица, большой город, мегаполис. С другой стороны, для него во многом характерна традиционность.
Подробности в видеоматериале.