«Минская мистика». О чём рассказывает новая книга Влады Ольховской?

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Таким Минск вы еще не видели! Добро пожаловать в Зазеркалье, где правят духи и царствует магия. Билет в волшебный мир подарит Влада Ольховская. На страницах ее новой книги сказка оживает.