Видим олимпийских чемпионов! Вот как воспитывают биатлонистов в плещеницком училище

Привлечение молодежи к спорту и формирование здорового образа жизни. Для этого в Минской области делается многое – возводят ФОКи, работают спортклубы, есть спортплощадки. На что в Плещеницком училище олимпийского резерва делают ставку и какие перспективы у выпускников учреждения? Узнали в программе «Центральный регион» на СТВ.

У природы нет плохой погоды. Уж это воспитанники отделения лыжных гонок Плещеницкого государственного областного училища олимпийского резерва знают не понаслышке. И в метель, и в дождь спортсмены всегда на старте – климатический фактор не помеха для настоящих чемпионов.

В отделении лыжных гонок занимаются 24 человека. Те, кто постарше, сейчас в Раубичах на сборах – готовятся к Рождественскому турниру. А кто остался в училище, не теряют ни минуты драгоценного времени – совершенствуют свою технику бега в лесном массиве на лыжероллерной трассе.

Самое главное у начинающих лыжников – развитие выносливости. И только после идет наработка скорости. У каждого тренера своя тактика и методика, проверенные годами, а у кого и десятилетиями.

Как проходит подготовка лыж к спортивной гонке? Показываем все этапы – читайте далее.

Наталья Шаркунова, тренер по лыжным гонкам Плещеницкого государственного областного училища олимпийского резерва: Работаем вдвоем с тренером. Я больше с младшими ребятами, а старший тренер работает больше со старшими. Маленькие работают больше на технику, а старшие – техническая и скоростная работа.

Чтобы занятия были интересные, делаем небольшие эстафеты. Слалом крутим со спуска, повороты. Показываем им много видео. Им очень интересно.

Олимпийских чемпионов, конечно, видим. Хотелось бы, чтобы они стали у нас олимпийскими чемпионами. Конечно, не все станут, но сильнейшие победят.