«Как ты ухаживаешь за своей бородой?» Неожиданные вопросы Деду Морозу

Какие вопросы дети задают Деду Морозу, рассказали в программе «Специальный репортаж». Пока в резиденции спокойно, у Дедушки Мороза есть время прочитать с десяток писем. Под Новый год корреспонденцию белорусскому волшебнику доставляют коробками – всего приходит до 17 тысяч детских историй и просьб. В старательно выведенных неуверенной рукой строчках – наивные детские просьбы. Иногда пишут о тех гаджетах, с названиями которых Дедушка справляется с трудом. Делятся сокровенным. Беспокоятся о самочувствии волшебника. С учетом глобального потепления.

Дед Мороз:

Дети предлагают такие новшества. Пишут – чтобы больше использовать энергию солнца, ветра, перейти на электромобиль, отказаться от пластиковых пакетов это все дети пишут, поднимают самые острые вопросы и проблемы. Главный волшебник страны наукой заняться и сам не прочь. Чудо-почта и своя собственная единица измерения. Здесь сложили квант и желание и получили магические «кважелы». Их нужно до Нового года успеть собрать 99 тысяч. По заверению чудо-ученых, только тогда желания белорусов исполнятся. Анастасия Карпова, воспитанница детского дома семейного типа (Боровляны):

Если дети желают много чего доброго и много добрых детей, то, думаю, он наполнится быстро.

Сумасшедший – для съемочной группы и абсолютно обычный – для беловежского Деда Мороза. Этот день в компании главного волшебника страны подходит к концу. На вечер у него осталось последнее, отложенное с утра, дело. Вопросы от самых юных почитателей. Кристина Протосовицкая, корреспондент СТВ:

Если бы существовала Академия наук по изучению такого невероятного явления как Дед Мороз, то мы уверены, что выглядела бы она так. А в роли настоящих профессоров и лаборантов, кто с легкостью опытным путем докажет состоятельность теории волшебства – стали бы эти юные исследователи. И какая разница, что до макушки елки они могут достать только со стулом. Ведь они знают о Деде Морозе все, ну или почти все.

Ксюша, 5 лет:

Дедушка Мороз, кем тебе приходится Санта-Клаус? Дед Мороз:

Друг мой. Йоулупукки, хранитель холода Якутии Чысхаан, австрийский Дед Мороз – это мои хорошие друзья.

Настя, 6 лет:

Мне 6 лет, а сколько лет Дедушке Морозу? Дед Мороз:

Вы знаете, очень много. Сколько лет существует образ Деда Мороза, столько и мне лет. Скоро буду праздновать 2 тысячи годочков! Женя, 5 лет:

Дедушка Мороз, как ты ухаживаешь за своей бородой? Дед Мороз:

Надо, чтобы она была всегда аккуратненькой, причесанной. Чтобы дети не боялись Деда Мороза.

Стас, 6 лет:

Дедушка Мороз, за какую команду ты болеешь? Дед Мороз:

Поскольку Брест очень близок к пуще, я болею за брестское «Динамо», все время им помогал. Поэтому, видимо, не зря они стали чемпионами. Илья, 5 лет:

Дедушка Мороз, как ты успеваешь развезти всем детям подарки? Дед Мороз:

Для этого я волшебник. Кроме того, что у меня есть лось очень скоростной такой, в любую погоду. А, ну то, что у меня еще посох и борода волшебная. Поэтому стоит мне только задумать, и я там же в этот момент окажусь.