«Как ты ухаживаешь за своей бородой?» Неожиданные вопросы Деду Морозу
Какие вопросы дети задают Деду Морозу, рассказали в программе «Специальный репортаж». Пока в резиденции спокойно, у Дедушки Мороза есть время прочитать с десяток писем.
Под Новый год корреспонденцию белорусскому волшебнику доставляют коробками – всего приходит до 17 тысяч детских историй и просьб.
В старательно выведенных неуверенной рукой строчках – наивные детские просьбы. Иногда пишут о тех гаджетах, с названиями которых Дедушка справляется с трудом. Делятся сокровенным. Беспокоятся о самочувствии волшебника. С учетом глобального потепления.
Дед Мороз:
Дети предлагают такие новшества. Пишут – чтобы больше использовать энергию солнца, ветра, перейти на электромобиль, отказаться от пластиковых пакетов это все дети пишут, поднимают самые острые вопросы и проблемы.
Главный волшебник страны наукой заняться и сам не прочь. Чудо-почта и своя собственная единица измерения. Здесь сложили квант и желание и получили магические «кважелы». Их нужно до Нового года успеть собрать 99 тысяч. По заверению чудо-ученых, только тогда желания белорусов исполнятся.
Анастасия Карпова, воспитанница детского дома семейного типа (Боровляны):
Если дети желают много чего доброго и много добрых детей, то, думаю, он наполнится быстро.
Сумасшедший – для съемочной группы и абсолютно обычный – для беловежского Деда Мороза. Этот день в компании главного волшебника страны подходит к концу. На вечер у него осталось последнее, отложенное с утра, дело. Вопросы от самых юных почитателей.
Кристина Протосовицкая, корреспондент СТВ:
Если бы существовала Академия наук по изучению такого невероятного явления как Дед Мороз, то мы уверены, что выглядела бы она так.
А в роли настоящих профессоров и лаборантов, кто с легкостью опытным путем докажет состоятельность теории волшебства – стали бы эти юные исследователи. И какая разница, что до макушки елки они могут достать только со стулом. Ведь они знают о Деде Морозе все, ну или почти все.
Ксюша, 5 лет:
Дедушка Мороз, кем тебе приходится Санта-Клаус?
Дед Мороз:
Друг мой. Йоулупукки, хранитель холода Якутии Чысхаан, австрийский Дед Мороз – это мои хорошие друзья.
Настя, 6 лет:
Мне 6 лет, а сколько лет Дедушке Морозу?
Дед Мороз:
Вы знаете, очень много. Сколько лет существует образ Деда Мороза, столько и мне лет. Скоро буду праздновать 2 тысячи годочков!
Женя, 5 лет:
Дедушка Мороз, как ты ухаживаешь за своей бородой?
Дед Мороз:
Надо, чтобы она была всегда аккуратненькой, причесанной. Чтобы дети не боялись Деда Мороза.
Стас, 6 лет:
Дедушка Мороз, за какую команду ты болеешь?
Дед Мороз:
Поскольку Брест очень близок к пуще, я болею за брестское «Динамо», все время им помогал. Поэтому, видимо, не зря они стали чемпионами.
Илья, 5 лет:
Дедушка Мороз, как ты успеваешь развезти всем детям подарки?
Дед Мороз:
Для этого я волшебник. Кроме того, что у меня есть лось очень скоростной такой, в любую погоду. А, ну то, что у меня еще посох и борода волшебная. Поэтому стоит мне только задумать, и я там же в этот момент окажусь.
Женя, 5 лет:
Дедушка Мороз, как зовут твоего лося?
Дед Мороз:
Рогалик зовут его. У нас был целый конкурс объявлен, как придумать самое хорошее имя. И дети решили, что Рогалик – очень здорово!
В поместье гаснут огни, а это значит, что Дед Мороз идет отдыхать. Завтра начнется новый день, но это будет «уже совсем другая история».