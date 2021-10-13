Пять мифов о вакцине от коронавируса. Вот что говорят врачи об этом

Солнечный Дубай, 2021 год, пик пандемии коронавируса, но кажется, будто о зловещем вирусе тут никто не слышал. И это не обман зрения, а результат массовой вакцинации. Так можно было? И все же тысячи людей по всему миру остаются непреклонны и смотрят на животворящую дозу с подозрением. Не стала исключением и корреспондент нашей программы Вероника Макаревич.

Вероника Макаревич, корреспондент:

В моем окружении уже практически все друзья, подруги, родственники вакцинировались. Я бы тоже, наверное, это сделала, но останавливают меня некоторые факторы и моменты. Мне кажется, что вакцина еще не до конца исследована. Это мое сугубо личное мнение, субъективное. Я считаю, что такие кратчайшие сроки невозможно создать лекарство от такой страшной болезни. Чтобы не быть голословными, мы пригласили экспертов здравоохранения развеять самые распространенные мифы о вакцинации. Вакцина встраивается в структуру ДНК

Людмила Волосарь, врач-эпидемиолог Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Структура созданных вакцин против коронавируса такова, что там нет никаких возможностей для составляющих для размножения, чтобы встраиваться в имеющуюся клетку человека. Причем структура ДНК человека тоже имеет защитные механизмы. Непросто встроить чужеродный материал. Вакцина препятствует беременности

Ольга Громада, врач-аллерголог 34-ой Центральной районной клинической поликлиники Советского района г. Минска:

Сам механизм вакцинации не влияет на количество образования яйцеклеток, на размножение в последующем, если при этом женщина на момент вакцинации была здорова, на момент вакцинации ей не был установлен диагноз бесплодие. Вакцинация – средство чипирования человечества

Людмила Волосарь:

Используемая вакцина, которая сегодня используется у нас в стране, в своем составе не содержит каких-то дополнительных, особенных веществ, которые можно было рассматривать в качестве чипов. Сегодня это является абсурдным возникшим мифом. Вакцина усугубляет хронические заболевания

Ольга Громада:

Противопоказаний касаемо каких-либо хронических заболеваний на данный момент в фазе ремиссии не существует. С острожностью проводится вакцинация лиц с ослабленным иммунитетом, перенесшим онкологические заболевания. Что касается обострения хронических заболеваний после вакцинации, мы говорим только о побочных эффектах: повышение температуры, болезненность в месте инъекции. Это общее для всех вакцин. Отечественная вакцина недостаточно эффективна