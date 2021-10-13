Пять мифов о вакцине от коронавируса. Вот что говорят врачи об этом
Солнечный Дубай, 2021 год, пик пандемии коронавируса, но кажется, будто о зловещем вирусе тут никто не слышал. И это не обман зрения, а результат массовой вакцинации. Так можно было? И все же тысячи людей по всему миру остаются непреклонны и смотрят на животворящую дозу с подозрением.
Не стала исключением и корреспондент нашей программы Вероника Макаревич.
Вероника Макаревич, корреспондент:
В моем окружении уже практически все друзья, подруги, родственники вакцинировались. Я бы тоже, наверное, это сделала, но останавливают меня некоторые факторы и моменты. Мне кажется, что вакцина еще не до конца исследована. Это мое сугубо личное мнение, субъективное. Я считаю, что такие кратчайшие сроки невозможно создать лекарство от такой страшной болезни.
Чтобы не быть голословными, мы пригласили экспертов здравоохранения развеять самые распространенные мифы о вакцинации.
Вакцина встраивается в структуру ДНК
Людмила Волосарь, врач-эпидемиолог Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Структура созданных вакцин против коронавируса такова, что там нет никаких возможностей для составляющих для размножения, чтобы встраиваться в имеющуюся клетку человека. Причем структура ДНК человека тоже имеет защитные механизмы. Непросто встроить чужеродный материал.
Вакцина препятствует беременности
Ольга Громада, врач-аллерголог 34-ой Центральной районной клинической поликлиники Советского района г. Минска:
Сам механизм вакцинации не влияет на количество образования яйцеклеток, на размножение в последующем, если при этом женщина на момент вакцинации была здорова, на момент вакцинации ей не был установлен диагноз бесплодие.
Вакцинация – средство чипирования человечества
Людмила Волосарь:
Используемая вакцина, которая сегодня используется у нас в стране, в своем составе не содержит каких-то дополнительных, особенных веществ, которые можно было рассматривать в качестве чипов. Сегодня это является абсурдным возникшим мифом.
Вакцина усугубляет хронические заболевания
Ольга Громада:
Противопоказаний касаемо каких-либо хронических заболеваний на данный момент в фазе ремиссии не существует. С острожностью проводится вакцинация лиц с ослабленным иммунитетом, перенесшим онкологические заболевания. Что касается обострения хронических заболеваний после вакцинации, мы говорим только о побочных эффектах: повышение температуры, болезненность в месте инъекции. Это общее для всех вакцин.
Отечественная вакцина недостаточно эффективна
Людмила Волосарь:
Вакцина производства Российской Федерации «Спутник V», которая активно у нас используется, по своей эффективности и безопасности стоит в одном ряду с такими известными мировыми именами, как Moderna, AstraZeneca, Pfizer. Уровень эффективности, иммунологической безопасности одинаков. Вакцина на основе аденовируса уже имеет опыт использования против такой инфекции, как эбола. Наше население уже получило большой объем этих вакцинаций. Люди, которые их прошли, заметили, что ничего страшного с ними не случилось, ничего особенного не произошло и не изменилось в их жизни. Наоборот, они получили дополнительную защиту.
Здравый смысл – реальная панацея от предрассудков. Берегите себя и будьте здоровы.