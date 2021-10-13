В Минской области почти 130 тысяч пожилых одиноких людей. Посмотрите, как соцслужбы помогают им во время коронавируса

Новости Беларуси. В Минской области активизировалась работа с пожилыми людьми и инвалидами в связи с COVID-19, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Специалисты доставляют наборы необходимых товаров. Это продукты, рецепты – нужно только позвонить на горячую линию в территориальный центр соцобслуживания. В Минской области почти 130 тысяч одиноко проживающих пенсионеров. И к каждому – особое внимание. Как работает социальная служба в Червенском районе – в материале Анны Куртасовой.

Анна Куртасова, корреспондент:

В Червенском районе свыше 3 000 одиноко проживающих людей. И сейчас, во время четвертой волны COVID-19, активизировалась работа социальных работников. Действует горячая линия. Специалисты доставляют наборы продуктов, товаров первой необходимости, лекарства. Социальная служба Червенского района работает практически ежедневно. Специалисты посещают пожилых людей, доставляют им все необходимое. В команде по два человека. Обязательно соблюдение респираторного этикета: перчатки, маски.

Здравствуйте, к вам социальная защита населения. Работников территориального центра соцобслуживания Тамара Николаевна Фанковская встречает с улыбкой. Ведь эти девушки здесь частые гости. В небольшом поселке Индом Тамара Николаевна проживает с мужем. Часто выходить на улицу не позволяет здоровье. А из-за COVID-19 лишний раз лучше оставаться дома. Поэтому все самое необходимое доставляют специалисты.