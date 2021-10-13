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В Минской области почти 130 тысяч пожилых одиноких людей. Посмотрите, как соцслужбы помогают им во время коронавируса

13 октября 2021 14:29
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Новости Беларуси. В Минской области активизировалась работа с пожилыми людьми и инвалидами в связи с COVID-19, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Специалисты доставляют наборы необходимых товаров. Это продукты, рецепты – нужно только позвонить на горячую линию в территориальный центр соцобслуживания. В Минской области почти 130 тысяч одиноко проживающих пенсионеров. И к каждому – особое внимание.  

Как работает социальная служба в Червенском районе – в материале Анны Куртасовой.  

В Минской области почти 130 тысяч пожилых одиноких людей. Посмотрите, как соцслужбы помогают им во время коронавируса-1

Анна Куртасова, корреспондент:  
В Червенском районе свыше 3 000 одиноко проживающих людей. И сейчас, во время четвертой волны COVID-19, активизировалась работа социальных работников. Действует горячая линия. Специалисты доставляют наборы продуктов, товаров первой необходимости, лекарства.  

Социальная служба Червенского района работает практически ежедневно. Специалисты посещают пожилых людей, доставляют им все необходимое. В команде по два человека. Обязательно соблюдение респираторного этикета: перчатки, маски.  

В Минской области почти 130 тысяч пожилых одиноких людей. Посмотрите, как соцслужбы помогают им во время коронавируса-4

Здравствуйте, к вам социальная защита населения.  

Работников территориального центра соцобслуживания Тамара Николаевна Фанковская встречает с улыбкой. Ведь эти девушки здесь частые гости. В небольшом поселке Индом Тамара Николаевна проживает с мужем. Часто выходить на улицу не позволяет здоровье. А из-за COVID-19 лишний раз лучше оставаться дома. Поэтому все самое необходимое доставляют специалисты.  

В Минской области почти 130 тысяч пожилых одиноких людей. Посмотрите, как соцслужбы помогают им во время коронавируса-7

Анна Пфейфер, специалист Червенского территориального центра социального обслуживания населения:  
В основном, это товары первой необходимости: то есть это хлеб, молоко, крупы какие-то. Но в основном, это лекарства. Доставляем людям одиноким, одиноко проживающим и инвалидам.  

Подробности смотрите в видеоматериале.  

# Социальная помощь # общество # Анна Куртасова # Тамара Фанковская # Анна Пфейф # Регина Лазовик # Вероника Анещук # Максим Русецкий # Фотофакт

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