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В Минске откроют необычный детский сад в жилом доме

13 октября 2021 14:26
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Новости Беларуси. Необычный детский сад появится в Минске в жилом доме. Учреждение откроют рядом с парком Челюскинцев. Оно займет первых два этажа многоквартирной высотки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

В Минске откроют необычный детский сад в жилом доме-1

Подобные встроенные детские сады не открывались в Минске уже очень давно. Дело в особых проектных требованиях для таких объектов. В дошкольном учреждении должна быть изолированная территория с игровыми площадками для прогулок. Садик будет компактным и комфортным. Рассчитан он на 90 мест.  

# Социальная инфраструктура # общество # Фотофакт

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