В Минске откроют необычный детский сад в жилом доме

Новости Беларуси. Необычный детский сад появится в Минске в жилом доме. Учреждение откроют рядом с парком Челюскинцев. Оно займет первых два этажа многоквартирной высотки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Подобные встроенные детские сады не открывались в Минске уже очень давно. Дело в особых проектных требованиях для таких объектов. В дошкольном учреждении должна быть изолированная территория с игровыми площадками для прогулок. Садик будет компактным и комфортным. Рассчитан он на 90 мест.