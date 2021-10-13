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Обновление борисовской бумажной фабрики. Новые проекты представили Александру Турчину и Юрию Селиверстову

13 октября 2021 14:24
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Новости Беларуси. Поэтапное обновление борисовской бумажной фабрики. На предприятии представили новые проекты губернатору Минской области Александру Турчину, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Обновление борисовской бумажной фабрики. Новые проекты представили Александру Турчину и Юрию Селиверстову-1

Производство работает эффективно, однако с учетом времени и увеличения спроса на новые виды изделий требуется обновление и замена оборудования. Планируется приобрести современную машину для выпуска бумаги. Это позволит значительно повысить качество продукции, увеличить объем производства и снизить энергозатраты. К концу 2022 года планируют завершить подготовку бизнес-проекта и в 2023-м начать закупку оборудования. Постепенно обновляют и устаревшую технику. Так, принято решение провести модернизацию оборудования, которое было запущено более 35 лет назад. Проект поэтапный и рассчитан до 2023 года.  

Обновление борисовской бумажной фабрики. Новые проекты представили Александру Турчину и Юрию Селиверстову-4

Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси:
Сейчас все больше люди переходят на электронный формат. Но в любом случае бумажная продукция остается. Большой объем тетрадей экспортируется в азиатские страны, в Россию, более чем 40 % производства тетрадей уходит на экспорт. Теперь пользуются спросом не только обычные тетради, детей интересуют разные обложки, какие-то герои из мультфильмов и так далее. Для этого всего тоже нужно специальное оборудование, чтобы это все наносить, повышать качество этих изделий. Есть даже изделия, где с помощью приложения можно просканировать, оживает картинка на тетради.  

Обновление борисовской бумажной фабрики. Новые проекты представили Александру Турчину и Юрию Селиверстову-7

В 2022 году предприятию 120 лет. Фабрика выпускает более 200 видов продукции. Значительная часть идет на экспорт и приносит предприятию порядка 12,5 миллиона рублей в год.  

# Предприятия Беларуси # общество # Александр Турчин # Юрий Селиверстов # Фотофакт

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