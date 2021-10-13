Пьяный пешеход попал под мотоцикл. Виноват тот, кто на колёсах? Мнение начальника отдела ГАИ
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Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Вот мы все говорим: «Пьяные водители, пьяные мотоциклисты». А у мотоциклистов проблема – пьяные пешеходы.
Илья Шусталик, чемпион городских мото-соревнований:
Часто замечал то, что в центре города, особенно, где тусовочные улицы в районе Зыбицкой, много выпивших людей. Которые, мало того, что не соображают ничего, выходят на дорогу. А когда едет мотоциклист – даже если у него маленькая скорость – он может не так среагировать.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Вот если мотоциклист сбивает пьяного человека в непредусмотренных для перехода местах, ответственность все равно на нем?
Наталья Надольская:
Кто виновнее в данной ситуации?
Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Виноват тот, кто на колесах, да?
Валерий Мосенза, начальник отдела ГАИ Центрального РУВД Минска:
Напоминаю, что мотоцикл – это то же самое транспортное средство. Помимо этого, в любом случае, при каждом дорожно-транспортном происшествии, невозможно дать правовую оценку просто где-то на словах, либо на пальцах. Проводятся различные процессуальные действия, в зависимости от тяжести степени совершенного административного правонарушения, либо, не дай бог, уголовно наказуемого, если серьезные последствия.
Существуют правила дорожного движения, в которых указано: водитель имел ли возможность? Есть прямая причинная связь между ДТП и наступившими последствиями, нарушениями правил дорожного движения и наступившими последствиями. Мы берем – идеальная ситуация – когда пешеход выбегает, мотоциклист не успевает, но применяет меры экстренного торможения. Происходит столкновение. Да, здесь определенная позиция, здесь вина – мы усматриваем – самого пешехода.
Берем другую ситуацию: мотоциклист едет, видит этого пешехода. Как едет, так и совершает это ДТП. Здесь вопрос возникает к мотоциклисту. Применяя меры экстренного торможения при возникновении препятствий... Он, во-первых, обязан применять меры экстренного торможения. Здесь уже будут различно оцениваться действия самого водителя.
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