Пьяный пешеход попал под мотоцикл. Виноват тот, кто на колёсах? Мнение начальника отдела ГАИ

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Вот мы все говорим: «Пьяные водители, пьяные мотоциклисты». А у мотоциклистов проблема – пьяные пешеходы.

Илья Шусталик, чемпион городских мото-соревнований:

Часто замечал то, что в центре города, особенно, где тусовочные улицы в районе Зыбицкой, много выпивших людей. Которые, мало того, что не соображают ничего, выходят на дорогу. А когда едет мотоциклист – даже если у него маленькая скорость – он может не так среагировать.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Вот если мотоциклист сбивает пьяного человека в непредусмотренных для перехода местах, ответственность все равно на нем? Наталья Надольская:

Кто виновнее в данной ситуации? Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Виноват тот, кто на колесах, да?