Пьяный водитель – страшно, а пьяный мотоциклист ещё страшнее? Мнение чемпиона мотоциклетного спорта

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Валерий Мосенза, начальник отдела ГАИ Центрального РУВД Минска:

Собственник передает ключи лицу в состоянии алкогольного опьянения под различной тематикой: где-то кому-то плохо случилось, неважно себя чувствовал. Порой даже при рассмотрении, потому что к данной категории относится, мы рассматриваем, Госавтоинспекция – начальник, либо заместитель. И беседуя с этими гражданами в момент ведения административного процесса и рассмотрения дела, задаешь вопрос: «Почему вы сели за руль? Объясните, пожалуйста». «Вы знаете, я себя плохо чувствовал». Неужели сложно позвонить в скорую? «У меня брат, сват, мама». Очень часто говорят: «С мамой плохо стало. Мама пожилая». Выясняешь: «Подскажите, пожалуйста, у вас медицинское образование? Вы как-то могли поспособствовать: приехать, поддержать»?

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

В общем, выдумывал на ходу историю. Валерий Мосенза:

Да, все верно. Тоже неприятные моменты вызывает, когда родители в состоянии алкогольного опьянения перевозят своих детей. Это как отец, я понять не могу.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Кстати, у меня есть история как раз таки на тему перевозки детей. Ни огромные штрафы, ни конфискация автомобиля порой не останавливают людей от того, чтобы сесть за руль. История эта произошла в конце сентября в Лунинецком районе. Пьяный 38-летний мужчина катал сына на мопеде. У горе-водителя медики обнаружили 2,1 промилле алкоголя. На вопрос: «Зачем он сел за руль»? Горе-отец пояснил: «Не смог отказать пятилетнему сыну в просьбе покататься». Просто до дрожи пробирает эта история. И у меня вопрос, Илья, наверное к вам. Пьяный водитель – это безусловно страшно, но пьяный мотоциклист – это, наверное, гораздо страшнее, учитывая то, что и сам мотоцикл тоже является, скажем так, орудием.