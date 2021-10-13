Прямой эфир

Пьяный водитель – страшно, а пьяный мотоциклист ещё страшнее? Мнение чемпиона мотоциклетного спорта

13 октября 2021 13:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.  

Пьяный водитель – страшно, а пьяный мотоциклист ещё страшнее? Мнение чемпиона мотоциклетного спорта-1

Валерий Мосенза, начальник отдела ГАИ Центрального РУВД Минска:  
Собственник передает ключи лицу в состоянии алкогольного опьянения под различной тематикой: где-то кому-то плохо случилось, неважно себя чувствовал. Порой даже при рассмотрении, потому что к данной категории относится, мы рассматриваем, Госавтоинспекция – начальник, либо заместитель.  

И беседуя с этими гражданами в момент ведения административного процесса и рассмотрения дела, задаешь вопрос: «Почему вы сели за руль? Объясните, пожалуйста». «Вы знаете, я себя плохо чувствовал». Неужели сложно позвонить в скорую? «У меня брат, сват, мама». Очень часто говорят: «С мамой плохо стало. Мама пожилая». Выясняешь: «Подскажите, пожалуйста, у вас медицинское образование? Вы как-то могли поспособствовать: приехать, поддержать»?  

Пьяный водитель – страшно, а пьяный мотоциклист ещё страшнее? Мнение чемпиона мотоциклетного спорта-3

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:  
В общем, выдумывал на ходу историю.  

Валерий Мосенза:  
Да, все верно. Тоже неприятные моменты вызывает, когда родители в состоянии алкогольного опьянения перевозят своих детей. Это как отец, я понять не могу.  

Пьяный водитель – страшно, а пьяный мотоциклист ещё страшнее? Мнение чемпиона мотоциклетного спорта-5

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:  
Кстати, у меня есть история как раз таки на тему перевозки детей. Ни огромные штрафы, ни конфискация автомобиля порой не останавливают людей от того, чтобы сесть за руль.  

История эта произошла в конце сентября в Лунинецком районе. Пьяный 38-летний мужчина катал сына на мопеде. У горе-водителя медики обнаружили 2,1 промилле алкоголя. На вопрос: «Зачем он сел за руль»? Горе-отец пояснил: «Не смог отказать пятилетнему сыну в просьбе покататься». Просто до дрожи пробирает эта история.  

И у меня вопрос, Илья, наверное к вам. Пьяный водитель – это безусловно страшно, но пьяный мотоциклист – это, наверное, гораздо страшнее, учитывая то, что и сам мотоцикл тоже является, скажем так, орудием.  

Пьяный водитель – страшно, а пьяный мотоциклист ещё страшнее? Мнение чемпиона мотоциклетного спорта-7

Илья Шусталик, чемпион городских мото-соревнований:  
В населенной местности, я считаю то, что априори научиться водить, управлять мотоциклом безопасно – это невозможно. Я считаю, что когда пьяный человек, выпивший, есть большой соблазн сесть за руль. Когда они садятся за руль, где-то теряется координация. Где-то поворот, он не войдет в него.  

Законодательство для пьяных водителей ужесточилось. Начальник отдела ГАИ о новой градации алкогольного опьянения – подробнее здесь.

# ГАИ # Валерий Мосенза # Алена Родовская # Наталья Надольская # Илья Шусталик

Другие новости рубрики

Все новости
Законодательство для пьяных водителей ужесточилось. Начальник отдела ГАИ о новой градации алкогольного опьянения
13 октября 2021 13:25

Законодательство для пьяных водителей ужесточилось. Начальник отдела ГАИ о новой градации алкогольного опьянения

Закончили пить в пять утра, в семь сели за руль. Психиатр-нарколог рассказал, почему не существует остаточного алкогольного опьянения
13 октября 2021 13:13

Закончили пить в пять утра, в семь сели за руль. Психиатр-нарколог рассказал, почему не существует остаточного алкогольного опьянения

Рисунки песком и робототехника. Чем занимаются в центре методик дошкольного образования при Могилевском университете?
13 октября 2021 12:31

Рисунки песком и робототехника. Чем занимаются в центре методик дошкольного образования при Могилевском университете?