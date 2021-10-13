Не будет никакой ответственности. Почему услуга трезвый водитель не популярна?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу « Точки над i ». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу: Есть такая услуга – трезвый водитель. Почему она так не распространена? Может быть, мало рекламы?

Никита Пилипенко, старший специалист автошколы:

Дело не в рекламе. Дело в том, что, как правильно говорят: «А меня вдруг не остановят, вдруг меня не словят. Казалось бы, я там проеду 200-300 метров». Выходишь на улицу: экипаж не проехал, второй экипаж не проехал. А бывает так: ты стоишь на остановке и мимо тебя проезжают один за одним.

Люди не боятся рисковать. Есть азарт. Они думают: «Мне вот повезет, я проеду». Они боятся переплатить. Вызови ты себе такси, отдашь ты эти 15 рублей, но ты доедешь до своей точки и при этом у тебя ответственности никакой не будет. Нет, людям проще сесть за свой автомобиль и с комфортом доехать.