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Не будет никакой ответственности. Почему услуга трезвый водитель не популярна?

13 октября 2021 13:32
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.  

Не будет никакой ответственности. Почему услуга трезвый водитель не популярна?-1

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:  
Есть такая услуга – трезвый водитель. Почему она так не распространена? Может быть, мало рекламы?  

Не будет никакой ответственности. Почему услуга трезвый водитель не популярна?-4

Никита Пилипенко, старший специалист автошколы:  
Дело не в рекламе. Дело в том, что, как правильно говорят: «А меня вдруг не остановят, вдруг меня не словят. Казалось бы, я там проеду 200-300 метров». Выходишь на улицу: экипаж не проехал, второй экипаж не проехал. А бывает так: ты стоишь на остановке и мимо тебя проезжают один за одним.  

Люди не боятся рисковать. Есть азарт. Они думают: «Мне вот повезет, я проеду». Они боятся переплатить. Вызови ты себе такси, отдашь ты эти 15 рублей, но ты доедешь до своей точки и при этом у тебя ответственности никакой не будет. Нет, людям проще сесть за свой автомобиль и с комфортом доехать.  

Пьяный водитель – страшно, а пьяный мотоциклист еще страшнее? Мнение чемпиона мотоциклетного спорта –подробнее здесь.  

# ГАИ # общество # Елена Кругликова # Фотофакт

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