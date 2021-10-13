Законодательство для пьяных водителей ужесточилось. Начальник отдела ГАИ о новой градации алкогольного опьянения

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

С марта 2021 года законодательство ужесточилось для пьяных водителей, и ввели градацию алкогольного опьянения. Расскажите, пожалуйста, что это такое?

Валерий Мосенза, начальник отдела ГАИ Центрального РУВД Минска:

В марте 2021, все верно было замечено, вступил новый Кодекс об административных правонарушениях. Ввели четыре части разделения статьи 18.15. Согласно части 1 – это управление в состоянии алкогольного опьянения до 0,8 промилле – существует административная ответственность в виде штрафа в размере 100 базовых величин и лишения права управления сроком на три года. По части 2 – это свыше 0,8 промилле, в состоянии наркотического опьянения, либо отказ от прохождения в установленном порядке медицинского свидетельствования – штрафные санкции в размере 200 базовых величин и лишение сроком на пять лет. По части 3 – это передача права управления лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, либо наркотического опьянения – штрафные санкции там идут до 100 базовых величин, с лишением права управления сроком на три года. И существует 4 часть. Как многие водители любят говорить: «Вы знаете, я употребил после ДТП». Либо употребил спиртные напитки после остановки сотрудником ГАИ. То для таких особо одаренных, называем в кавычках, граждан существует административная ответственность по части 4 статьи 18.15. Административная ответственность наступает в размере 200 базовых величин, с лишением права управления сроком на пять лет.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

За прекрасные фантазии, да? Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

У меня тогда вопрос к медикам, Сергей, к вам. Насколько вы считаете объективной такую градацию?

Сергей Ломоть, врач психиатр-нарколог:

Эта градация юридическая. В нашем случае мы выносим заключение. Оно тоже юридическое. Очень многие путают. Есть понятие диагноз. Диагноз – состояние алкогольного опьянения, раньше это было алкогольное опьянение. И есть заключение – состояние алкогольного опьянения. До 0,29 промилле отсутствует состояние алкогольного опьянения, 0,3 и выше – это состояние алкогольного опьянения. И очень многие говорят: «А какая у меня степень»? В случае с заключением о состоянии алкогольного опьянения нет степени. Степень есть, когда врач говорит, что вот у вас диагноз, и когда выносит диагноз. То есть там есть степени. В нашей службе, где я работаю, отделение освидетельствования ранней экспертизы алкогольного опьянения, очень четко: 0,3 промилле и выше – это состояние алкогольного опьянения. И нет такого понятия остаточное. Очень часто водителей привозят за подозрение в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Он говорит: «Так я вчера пил, это у меня остаточное». Есть понятие наличие этилового спирта в организме, которое проявляется клинически, и которое мы подтверждаем проведением проб специальных и, соответственно, определенных методов исследования. Это продувание аппарата, который показывает цифры, а также забор биологических образцов – крови и мочи на содержание этилового спирта.

Алена Родовская:

Я смотрю статистику: 0,3 промилле – это 250-300 грамм сухого вина или бутылка пива 0,33. 300 грамм вина – это почти полбутылки. Сергей Ломоть:

Опять же это все зависит от того, какой это организм: полный, тонкий. Алена Родовская:

Вы знаете, полбутылки выпил – и это всего лишь 0,3 промилле. Вот садятся за руль потом такие знающие умники. А у нас закон 0,8 промилле. Индульгенцию мы дали таким водителям?