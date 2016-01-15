Пьяная невеста села за руль, чтобы выручить подружек из милиции

Новости Беларуси. Девичник с продолжением. В Бресте в одну из колядных ночей сотрудники ГАИ остановили автомобиль, который двигался с выключенным светом фара. Причину забывчивости водителя установили сразу – из салона отчетливо доносился запах спиртного. В крови 21-летней брестчанки обнаружили 1,3 промилле алкоголя. Оказывается, за руль в нетрезвом состоянии девушка села «из благородных побуждений» — ехала в милицию выручать подружек, которые попали туда прямо с девичника.

Наталья Сахарчук, начальник отдела по агитации и пропаганде УВД ГАИ Брестского облисполкома:

В момент составления административного протокола девушка слезно умоляла сотрудников ГАИ не составлять проколол и отпустить ее домой. А причиной было то, что буквально через 9 часов после случившегося у нее должна была состояться роспись в ЗАГСе. Но, к сожалению, нет у нас таких смягчающих обстоятельств, как «выход замуж.

На собственную свадьбу невеста все же успела. Но езда «под шофе» обошлась новобрачной в 11,5 миллионов белорусский рублей и лишение прав срок на три года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.