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Пьяная невеста села за руль, чтобы выручить подружек из милиции

15 января 2016 16:23
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Новости Беларуси. Девичник с продолжением. В Бресте в одну из колядных ночей сотрудники ГАИ остановили автомобиль, который двигался с выключенным светом фара. Причину забывчивости водителя установили сразу – из салона отчетливо доносился запах спиртного. В крови 21-летней брестчанки обнаружили 1,3 промилле алкоголя. Оказывается, за руль в нетрезвом состоянии девушка села «из благородных побуждений» — ехала в милицию выручать подружек, которые попали туда прямо с девичника.

Наталья Сахарчук, начальник отдела по агитации и пропаганде УВД ГАИ Брестского облисполкома:
В момент составления административного протокола девушка слезно умоляла сотрудников ГАИ не составлять проколол и отпустить ее домой. А причиной было то, что буквально через 9 часов после случившегося у нее должна была состояться роспись в ЗАГСе. Но, к сожалению, нет у нас таких смягчающих обстоятельств, как «выход замуж.

На собственную свадьбу невеста все же успела. Но езда «под шофе» обошлась новобрачной в 11,5 миллионов белорусский рублей и лишение прав срок на три года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Наталья Сахарчук # Дорожное движение

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