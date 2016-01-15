Наблюдать за зубрами в Беловежской пуще можно в режиме онлайн даже ночью

Новости Польши. Наблюдать за зубрами в режиме онлайн. Хозяева Беловежской пущи под Белостоком теперь работают на камеру. Ее установили на подкормочной площадке в Польше. Наблюдать за поведением животных можно даже ночью.

Этот проект имеет просветительский характер. Вместе с тем, специалисты не исключают, что такая технология наблюдений в режиме онлайн сможет пригодиться в природоохранной работе. На поляне вместе с зубрами появляются и другие животные: олени, кабаны, лисы, куницы, зайцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.