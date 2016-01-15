Прямой эфир

Наблюдать за зубрами в Беловежской пуще можно в режиме онлайн даже ночью

15 января 2016 16:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Польши. Наблюдать за зубрами в режиме онлайн. Хозяева Беловежской пущи под Белостоком теперь работают на камеру. Ее установили на подкормочной площадке в Польше. Наблюдать за поведением животных можно даже ночью.

Этот проект имеет просветительский характер. Вместе с тем, специалисты не исключают, что такая технология наблюдений в режиме онлайн сможет пригодиться в природоохранной работе. На поляне вместе с зубрами появляются и другие животные: олени, кабаны, лисы, куницы, зайцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Зубры в Беловежской пуще

Другие новости рубрики

Все новости
Синоптики: Высота снежного покрова после прохождения очередного циклона увеличится на 10-15 см
15 января 2016 13:32

Синоптики: Высота снежного покрова после прохождения очередного циклона увеличится на 10-15 см

Сильный ветер и метель: в Беларусь 16 января придет циклон «Эмма»
15 января 2016 09:14

Сильный ветер и метель: в Беларусь 16 января придет циклон «Эмма»

«Сельская газета» отмечает 95-летний юбилей
15 января 2016 07:34

«Сельская газета» отмечает 95-летний юбилей