Синоптики: Высота снежного покрова после прохождения очередного циклона увеличится на 10-15 см

Новости Беларуси. Как отмечают синоптики, высота снежного покрова после прохождения очередного циклона увеличится еще на 10-15 сантиметров. Чтобы сугробы не росли, избавляться от существующих, сегодня продолжают по всей стране. Очистку городских дворов и дорог затрудняют припаркованные автомобили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Терехов, министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

Есть автомобили, которые не просто приезжают на ночь постоять во дворах, а стоят 3-7 дней, а некоторые не выезжали с начала зимнего периода. К таким нерадивым автомобилистам необходимо применять уже общие требования и правила, которые, в принципе, должны быть приняты и для Минска, и для областных центров. Задача же не оштрафовать кого-то, не привлечь к ответственности, а чтобы те граждане, которые занимают эти места, просто вышли и убрали вокруг своих автомобилей, чтобы сделать жизнь проще и самим себе, и окружающим.