На главной площади Витебска работники образования превратили сугробы в настоящие произведения искусства

Новости Беларуси. В Витебске из тонн снега, оставшихся после «Даниэллы», создали настоящую сказку. На самой большой площади в стране устроили конкурс на лучшую скульптуру из снега. Десятки сугробов буквально за несколько часов превратились в настоящие произведения искусства. Крепости, пирамиды Майя, автомобили и упряжки лошадей.

Леденцы в прямом смысле этого слова… И мужичок с гармошкой, мимо которого не пройдет ни одна витебчанка — три десятка сугробов на самой большой площади Беларуси превратились в три десятка необычных экспонатов. Снег отсюда не вывозили принципиально, ведь он — главный строительный материал для скульптур, которые сотворили педагоги Витебска.

Анна Старовойтова, учитель начальных классов средней школы № 38 Витебска:

Мы решили сделать кабриолет, но потом творческие наши идеи поменялись и мы сделали такую машину. Но машина непростая. Там внутри сидит обезьяна. Символ этого года

Леонид Осипук, учитель трудового обучения средней школы №46 Витебска:

Инструменты строительные, обычные инструменты. Ножовочки, мастерки, шпательки разные и так далее. Главное — руки. И чтобы не мерзли — самое главное.

В то время как учителя школ и гимназий работали мастерком, воспитатели детских садов взяли на себя недетскую нагрузку. И из 10 грузовиков снега сотворили чудо.

Людмила Смирнова, воспитатель детского сада № 35 Витебска:

Наша стройка — это снежная тройка лошадей, на которых могут кататься взрослые и дети.

Снега на площади Победы в Витебске, по самым скромным подсчетам, намело под полсотню грузовиков. Из того, что было, слепили то, что сегодня радует глаз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.