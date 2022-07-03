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Виктор Лискович о «Поезде Памяти»: ребята под очень большим впечатлением

03 июля 2022 07:04
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Новости Беларуси. Участниками акции возле Кургана Славы также станут представители белорусско-российского молодежного проекта «Поезд Памяти», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Виктор Лискович о «Поезде Памяти»: ребята под очень большим впечатлением-1

Глеб Прокофьев, корреспондент:  
Долгожданное событие. «Поезд Памяти» прибыл на финальную остановку – Минск. Позади двухнедельное путешествие по городам России и Беларуси, в которых происходили памятные события времен Великой Отечественной войны.  

Виктор Лискович о «Поезде Памяти»: ребята под очень большим впечатлением-4

Две сотни школьников наконец таки добрались до завершающего пункта маршрута. Они побывали в Бресте, Гродно, Витебске, Москве, Великом Новгороде, Пскове – всего в 15 белорусских и российских городах. Участники проекта ознакомились с историей этих знаковых мест, а также смогли пообщаться с теми, кто подарил нам мирное небо над головой. На перроне минского железнодорожного вокзала ребята поделились своими впечатлениями.  

Виктор Лискович о «Поезде Памяти»: ребята под очень большим впечатлением-7

Яна Сапоцкая, ученица средней школы №8 Слуцка:  
Поездка поистине интересная. Очень приятно было познакомиться с ребятами из Российской Федерации. Это очень трепетно. Было очень интересно узнать историю России и Беларуси. Это было круто.  

Виктор Лискович о «Поезде Памяти»: ребята под очень большим впечатлением-10

Елизавета Бабанина, ученица гимназии №8 Твери (Россия):  
Поездка мне очень понравилась. Я была рада познакомиться с ребятами из Беларуси, потому что я в Беларуси впервые. Мне она очень понравилась. Все экскурсии были насыщенными, мероприятия очень классные. Здесь везде встречали, мне это очень понравилось. И я еще хочу встретиться с друзьями Беларуси и России, потому что мы сдружились, мы стали одной семьей.  

Виктор Лискович о «Поезде Памяти»: ребята под очень большим впечатлением-13

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:  
Ребята под очень большим впечатлением. Они были очень довольны. Мы отдыхали буквально по восемь часов. Все остальное время мы двигались, знакомились с городами и населенными пунктами, где есть интересные места.  

Виктор Лискович о «Поезде Памяти»: ребята под очень большим впечатлением-16

На протяжение всего путешествия вместе со школьниками по маршруту «Поезда Памяти» следовала и съемочная группа СТВ. Ежедневно в новостных эфирах мы рассказывали о деталях масштабного исторического проекта в путевых дневниках. Для наших коллег это был незабываемый телевизионный опыт.  

Виктор Лискович о «Поезде Памяти»: ребята под очень большим впечатлением-19

Кристина Протосовицкая, корреспондент СТВ:  
Ты постоянно включен в какой-то процесс, неважно, есть ли у тебя эфир, вышел ли ты в эфир. Всегда есть что подметить, что передать зрителю, чтобы он максимально увидел, как это – ехать «Поездом Памяти».  

Глеб Прокофьев:  
В этом году акция «Поезд Памяти» проводилась впервые. Однако эту инициативу продолжат и в следующем году. В планах организаторов увеличить протяженность маршрута и количество участников. Старт будет дан вновь у южных рубежей Беларуси – в Бресте.  

# Год исторической памяти # общество # Глеб Прокофьев # Яна Сапоцкая # Елизавета Бабанина # Виктор Лискович # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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