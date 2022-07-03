Виктор Лискович о «Поезде Памяти»: ребята под очень большим впечатлением

Новости Беларуси. Участниками акции возле Кургана Славы также станут представители белорусско-российского молодежного проекта «Поезд Памяти», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Долгожданное событие. «Поезд Памяти» прибыл на финальную остановку – Минск. Позади двухнедельное путешествие по городам России и Беларуси, в которых происходили памятные события времен Великой Отечественной войны.

Две сотни школьников наконец таки добрались до завершающего пункта маршрута. Они побывали в Бресте, Гродно, Витебске, Москве, Великом Новгороде, Пскове – всего в 15 белорусских и российских городах. Участники проекта ознакомились с историей этих знаковых мест, а также смогли пообщаться с теми, кто подарил нам мирное небо над головой. На перроне минского железнодорожного вокзала ребята поделились своими впечатлениями.

Яна Сапоцкая, ученица средней школы №8 Слуцка:

Поездка поистине интересная. Очень приятно было познакомиться с ребятами из Российской Федерации. Это очень трепетно. Было очень интересно узнать историю России и Беларуси. Это было круто.

Елизавета Бабанина, ученица гимназии №8 Твери (Россия):

Поездка мне очень понравилась. Я была рада познакомиться с ребятами из Беларуси, потому что я в Беларуси впервые. Мне она очень понравилась. Все экскурсии были насыщенными, мероприятия очень классные. Здесь везде встречали, мне это очень понравилось. И я еще хочу встретиться с друзьями Беларуси и России, потому что мы сдружились, мы стали одной семьей.

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Ребята под очень большим впечатлением. Они были очень довольны. Мы отдыхали буквально по восемь часов. Все остальное время мы двигались, знакомились с городами и населенными пунктами, где есть интересные места.

На протяжение всего путешествия вместе со школьниками по маршруту «Поезда Памяти» следовала и съемочная группа СТВ. Ежедневно в новостных эфирах мы рассказывали о деталях масштабного исторического проекта в путевых дневниках. Для наших коллег это был незабываемый телевизионный опыт.