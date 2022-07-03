Гости из Швейцарии и Орши. Кто собирается 3 июля у Кургана Славы?

Новости Беларуси. Торжества в честь Дня Независимости совсем скоро начнутся у Кургана Славы. Там уже собрались почтить память погибших в годы войны и возложить цветы к обелиску представители 27 городов и населенных пунктов, удостоенных по Указу Президента вымпелов «За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К ним присоединилась и съемочная группа СТВ. На связь со студией выходит – Ксения Худолей.

Ксения Худолей, политический обозреватель:

День Независимости белорусы начинают праздновать здесь, в месте скорби, памяти и гордости. Курган Славы вырос на поле одного из ключевых сражений за освобождение Беларуси. В подножии монумента хранятся горсти земли с мест ожесточенных боев по всей стране. Это поистине народный памятник. И спустя долгие годы независимости, мирного неба над головой белорусы все равно идут к нему, чтобы сказать прошлому спасибо за настоящее.

Ксения Худолей:

Церемонии возложения венков и цветов к мемориалу стартовала в 10:00. Многолюдно у Кургана Славы было еще до начала. Праздновать День Независимости вместе приехали ветераны (самому младшему из них – 95 лет), высшие должностные лица, общественные активисты, семьи с детьми, студенты и школьники, бабушки и дедушки с внуками. Наверное, это главный показатель, что слова «победа» и «независимость» для наших людей – не просто слова. Что значит этот день для белорусов, мы спросили напрямую.

К сожалению, мы сейчас живем в таком мире, когда путь к независимости очень сложен, и, к сожалению, нужно еще много времени до того, пока европейцы поймут, что они должны избавиться ото влияния, которому они подвергнуты со стороны именно Запада, со стороны Америки. От имени Гуманистической партии Швейцарии мы очень счастливы быть здесь. Передаем вам слова нашей дружбы, солидарности с вами, с белорусами, с Россией.

С любовью и трепетом отношусь. Очень люблю свою страну, люблю Президента. В ожидании встречи с ним. Мы приехали из Орши, делегация. Моя мечта была встретить 9 Мая в Брестской крепости – она сбылась. И сейчас моя мечта День Независимости отметить ка Кургане Славы.

Ксения Худолей:

Иностранные гости на празднике вопреки тенденциям информационной войны есть. Их немало. Они готовы выражать свою позицию солидарности с белорусским народом, праздновать с нами наш День Независимости. Конечно, в последнее время хочется сказать, что Курган Славы стал местом притяжения для нового поколения белорусов. На фоне идей реабилитации нацизма и попыток переписать историю, потомкам победителей хочется иметь такое место силы. Мемориал выступает местом силы для потомков победителей. Здесь проходит очень много экскурсий, выставок, патриотических акций.

Ксения Худолей:

У Кургана Славы День Независимости 3 июля встречают и маленькие белорусы, которые стали участниками патриотического путешествия на «Поезде Памяти». Наш какал очень широко этот проект освещал. Ребята проехали по 14 городам Беларуси и России, побывали в местах воинской славы, а сегодня они будут здесь. Несмотря на возраст тех, кто сюда пришел, патриотический маршрут широко освещал и наш телеканал. И конечно, независимо от возраста пришедших, исторические факты ощущаются совершенно иначе, когда перед глазами необъятный молчаливый свидетель тех событий.