Лукашенко заявил, что Путин готов заключить мир с Украиной

Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопрос журналиста американского телеканала NBC в Москве, высказался о перемирии и мире между Москвой и Киевом. Об этом информирует пресс-служба белорусского лидера.

Главу государства спросили, должен ли лидер России согласиться на перемирие с Украиной. Лукашенко обратил внимание, что Путин вообще никому ничего не должен. А что касается перемирия, белорусский лидер ответил словами Путина: «Россия давно готова не только к перемирию, но и к заключению мира».

Лукашенко также дополнил, что дело не в Российской Федерации, а в другой стороне. И как только Америка с Украиной придут к решению, что нужен мир, мир наступит.

В пятницу, 9 мая, Президент Беларуси вместе с другими мировыми лидерами принял участие в параде в Москве. Александр Лукашенко дал оценку яркому и масштабному мероприятию в российской столице. После парада Победы белорусский лидер направился в Минск, где примет участие уже в белорусском торжественном мероприятии по случаю 80-летия Великой Победы.

Прямая трансляция военного парада в Минске будет показана в прямом эфире СТВ и на YouTube-канале. Он начнется в 20:30.