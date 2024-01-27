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От тропиков до знойной пустыни. Вот какие самые необычные растения есть в Зимнем саду в Бресте

27 января 2024 15:27
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От истории к экзотике. За окном вальс снежинок, а вы мечтаете о знойных тропиках и пустыне? Тогда улетаем в зимний сад. Царство флоры с попугаями и рыбками.

От тропиков до знойной пустыни. Вот какие самые необычные растения есть в Зимнем саду в Бресте-1

Анастасия Макеева, корреспондент:
Эти розовощекие красавчики обитают в Анголе и держатся стаями у воды. Маленькие да удаленькие. Они быстро бегают по земле и стремительно летают. Издавна их называли неразлучниками и считали, что при гибели одной птицы, вторая быстро умирает от тоски. Но это не совсем так. Совсем скоро они находят себе нового избранника для продолжения рода.

От тропиков до знойной пустыни. Вот какие самые необычные растения есть в Зимнем саду в Бресте-4

В объятиях лиан релаксирует каждая клеточка и можно совершить незабываемую кругосветку. Что может быть лучше вечного лета и моря гармонии? Буквально про каждого жителя грин-хауса есть своя история.

От тропиков до знойной пустыни. Вот какие самые необычные растения есть в Зимнем саду в Бресте-7

Ирина Абрамова, доцент кафедры городского и регионального развития Брестского государственного университета им. А. С. Пушкина, кандидат биологических наук:
Характерной чертой всех субтропических растений является накопление эфирных масел. Это муррайя метельчатая. В свое время это дерево в Японии можно было держать только в покоях японских императоров. Особыми целебными свойствами обладают плоды этого дерева, которые придают тонус, жизненные силы, которые способствуют тому, чтобы люди были здоровы и счастливы.

Чем необычен музей «Форт №5» в Бресте? История от постройки до наших дней – подробности здесь.

От тропиков до знойной пустыни. Вот какие самые необычные растения есть в Зимнем саду в Бресте-10

Сила земли. Зеленый космос. Идея создать оранжерею пришла преподавателю Брестского университета Ольге Веремчук. Не на пустом месте. С 1960 годов здесь была учебная теплица для подготовки учителей биологии и географии. Со временем она пришла в негодность. Так, в 2010-м возвели грандиозное сооружение из стекла. А старая коллекция увеличилась в разы. Помогли друзья из ботанических садов Минска, Москвы, Петербурга, Киева, Львова и даже французского Бордо. Сегодня здесь радует глаз более 600 видов растений.

Ирина Абрамова:
Можно увидеть те деревья, которые произрастают во влажных тропических лесах Азии, Южной Америки и Африки. Фикус каучуконосный – жесткие, кожастые листья, которые противостоят дождям, которые идут в таких лесах три дня из пяти. На верхушечке листа находится такая капельница. Это приспособление для того, чтобы вода направленно стекала с листа.

От тропиков до знойной пустыни. Вот какие самые необычные растения есть в Зимнем саду в Бресте-13

Сочный коктейль витамина С! Коллекция цитрусовых – гордость «Зимнего сада». Здесь благоухает более 10 видов. Идеальная арома-капсула. Цитрон, мандарин, апельсин, помело, грейпфрут, клементин, каломандин, кумкват, лайм. Среди лимонов привлекает сорт пандероза. При хорошем уходе можно вырастить плоды до килограмма.

Подробности в видео.

# Туризм # общество # Анастасия Макеева

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