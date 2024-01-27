От тропиков до знойной пустыни. Вот какие самые необычные растения есть в Зимнем саду в Бресте

От истории к экзотике. За окном вальс снежинок, а вы мечтаете о знойных тропиках и пустыне? Тогда улетаем в зимний сад. Царство флоры с попугаями и рыбками.

Анастасия Макеева, корреспондент: Эти розовощекие красавчики обитают в Анголе и держатся стаями у воды. Маленькие да удаленькие. Они быстро бегают по земле и стремительно летают. Издавна их называли неразлучниками и считали, что при гибели одной птицы, вторая быстро умирает от тоски. Но это не совсем так. Совсем скоро они находят себе нового избранника для продолжения рода.

В объятиях лиан релаксирует каждая клеточка и можно совершить незабываемую кругосветку. Что может быть лучше вечного лета и моря гармонии? Буквально про каждого жителя грин-хауса есть своя история.

Ирина Абрамова, доцент кафедры городского и регионального развития Брестского государственного университета им. А. С. Пушкина, кандидат биологических наук: Характерной чертой всех субтропических растений является накопление эфирных масел. Это муррайя метельчатая. В свое время это дерево в Японии можно было держать только в покоях японских императоров. Особыми целебными свойствами обладают плоды этого дерева, которые придают тонус, жизненные силы, которые способствуют тому, чтобы люди были здоровы и счастливы.

Сила земли. Зеленый космос. Идея создать оранжерею пришла преподавателю Брестского университета Ольге Веремчук. Не на пустом месте. С 1960 годов здесь была учебная теплица для подготовки учителей биологии и географии. Со временем она пришла в негодность. Так, в 2010-м возвели грандиозное сооружение из стекла. А старая коллекция увеличилась в разы. Помогли друзья из ботанических садов Минска, Москвы, Петербурга, Киева, Львова и даже французского Бордо. Сегодня здесь радует глаз более 600 видов растений.

Ирина Абрамова:

Можно увидеть те деревья, которые произрастают во влажных тропических лесах Азии, Южной Америки и Африки. Фикус каучуконосный – жесткие, кожастые листья, которые противостоят дождям, которые идут в таких лесах три дня из пяти. На верхушечке листа находится такая капельница. Это приспособление для того, чтобы вода направленно стекала с листа.