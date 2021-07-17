Путешествовать по Беларуси и увидеть достопримечательности. Поговорили с участниками проекта «Молодёжный поезд»

Новости Беларуси. Зажигательный концерт и шествие по главному проспекту. Четвертый день «Славянского базара в Витебске» прошел под молодежным девизом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Форум объединил главные уличные культурные и спортивные сообщества Беларуси. О самых ярких моментах в репортаже Вероники Кудринецкой.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Сегодня в фестивальном Витебске День молодежи. Площадь Победы до позднего вечера будет в распоряжении молодых, энергичных и креативных. Сюда же из Гродно сегодня прибыл и молодежный поезд Победы. Дмитрий – один из его участников.