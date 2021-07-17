Путешествовать по Беларуси и увидеть достопримечательности. Поговорили с участниками проекта «Молодёжный поезд»
Новости Беларуси. Зажигательный концерт и шествие по главному проспекту. Четвертый день «Славянского базара в Витебске» прошел под молодежным девизом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Форум объединил главные уличные культурные и спортивные сообщества Беларуси.
О самых ярких моментах в репортаже Вероники Кудринецкой.
Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Сегодня в фестивальном Витебске День молодежи. Площадь Победы до позднего вечера будет в распоряжении молодых, энергичных и креативных. Сюда же из Гродно сегодня прибыл и молодежный поезд Победы. Дмитрий – один из его участников.
Дмитрий Гаврук, участник проекта «Молодежный поезд»:
Я родом из Минской области, город Клецк, но учусь в Гродненском государственном аграрном университете. Сюда приехал в составе Гродненской области. Здесь собраны активные ребята, работающая молодежь, студенты. Цель – чтобы мы путешествовали по Беларуси и увидели разные достопримечательности и города.
«Интерактивная игра – собрать по районам Беларусь». Какие развлечения появились на улицах Витебска в дни «Славянского базара»? Подробнее здесь.