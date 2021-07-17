«Интерактивная игра – собрать по районам Беларусь». Какие развлечения появились на улицах Витебска в дни «Славянского базара»?

Новости Беларуси. Зажигательный концерт и шествие по главному проспекту. Четвертый день «Славянского базара в Витебске» прошел под молодежным девизом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Форум объединил главные уличные культурные и спортивные сообщества Беларуси. О самых ярких моментах в репортаже Вероники Кудринецкой.

На главной площади города организованы акции и интерактивные площадки. Особое внимание – спортивным мероприятиям. Областные соревнования по гиревому спорту на Кубок председателя Витебского облисполкома собрали вокруг себя внушительную команду болельщиков.

Игорь Cигневич, мастер спорта международного класса Беларуси, пятикратный чемпион мира по гиревому спорту:

Сегодня мы провели молодежный флешмоб с гирями от патриотов Беларуси. Примечательно, что у всех отличное настроение, все занимаются здоровым образом жизни, и самое главное – соревнуются. Соревнование – это дух, результат, это правильно. Ребята, соревнуйтесь, все будет хорошо.

Палитра настроений, лиц, эмоций. Пока одни проверяют себя на прочность на спортивном поприще, другие отплясывают под зажигательные мотивы, третьи проверяют смекалку и вспоминают школьные уроки географии.

Интерактивная игра получается – собрать по районам Беларусь. Развивает понимание, где Беларусь, какие районы.

Гости Витебска, пожалуй, еще раз ощутили, насколько Беларусь необъятна. Но под ярким витебским солнцем самая инициативная молодежь страны объединяется в хороводе дружбы, как символ того, что единство не знает границ.

Праздничный нон-стоп продлится до полуночи. Гостей ждет автопати на земле, а небо над Витебском раскрасит яркими красками салют в честь молодости, традиций и будущего. Но суббота на «Славянском базаре» – это не только день молодежных инициатив. «Дети для нас самое главное». Посмотрите, какую концертную программу проводит Департамент МВД в Витебске Праздничные гуляния и флешмобы, выставки и показательные выступления – фестивальное настроение в каждом аккорде, кадре и каждой улыбке. На Пушкинской площади с трехчасовой концертной программой выступили самые голосистые и музыкальные сотрудники МВД Беларуси.

Для гостей организовали показательные выступления с четвероногими питомцами. Каждый желающий смог на несколько мгновений сменить профессию и узнать секреты работы сотрудников Департамента охраны.

Я живу в Витебске. Сама из Минска, семь лет уже здесь. Очень нравится, на «Славянку» хожу. Пока в отпуске, хожу каждый день с утра до вечера.

– На концерте каком-то удалось побывать?

– Да, на Лепсе я была, бесплатный концерт. Очень понравился. В понедельник идем на шансон.

На «Славянском» не впервые. Живу в Витебске, посещаю все время. Что понравилось? Вы знаете, мне люди наши нравятся. Они добрые, отзывчивые. Куда бы ни подошел, с кем бы ни поговорил, всегда улыбка на лице.