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«Интерактивная игра – собрать по районам Беларусь». Какие развлечения появились на улицах Витебска в дни «Славянского базара»?

17 июля 2021 18:37
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Новости Беларуси. Зажигательный концерт и шествие по главному проспекту. Четвертый день «Славянского базара в Витебске» прошел под молодежным девизом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Форум объединил главные уличные культурные и спортивные сообщества Беларуси.

О самых ярких моментах в репортаже Вероники Кудринецкой.

«Интерактивная игра – собрать по районам Беларусь». Какие развлечения появились на улицах Витебска в дни «Славянского базара»? -1

На главной площади города организованы акции и интерактивные площадки. Особое внимание – спортивным мероприятиям. Областные соревнования по гиревому спорту на Кубок председателя Витебского облисполкома собрали вокруг себя внушительную команду болельщиков.

«Интерактивная игра – собрать по районам Беларусь». Какие развлечения появились на улицах Витебска в дни «Славянского базара»? -4

Игорь Cигневич, мастер спорта международного класса Беларуси, пятикратный чемпион мира по гиревому спорту:
Сегодня мы провели молодежный флешмоб с гирями от патриотов Беларуси. Примечательно, что у всех отличное настроение, все занимаются здоровым образом жизни, и самое главное – соревнуются. Соревнование – это дух, результат, это правильно. Ребята, соревнуйтесь, все будет хорошо.

«Интерактивная игра – собрать по районам Беларусь». Какие развлечения появились на улицах Витебска в дни «Славянского базара»? -7

Палитра настроений, лиц, эмоций. Пока одни проверяют себя на прочность на спортивном поприще, другие отплясывают под зажигательные мотивы, третьи проверяют смекалку и вспоминают школьные уроки географии.

«Интерактивная игра – собрать по районам Беларусь». Какие развлечения появились на улицах Витебска в дни «Славянского базара»? -10

Интерактивная игра получается – собрать по районам Беларусь. Развивает понимание, где Беларусь, какие районы.

«Интерактивная игра – собрать по районам Беларусь». Какие развлечения появились на улицах Витебска в дни «Славянского базара»? -13

Гости Витебска, пожалуй, еще раз ощутили, насколько Беларусь необъятна. Но под ярким витебским солнцем самая инициативная молодежь страны объединяется в хороводе дружбы, как символ того, что единство не знает границ.

«Интерактивная игра – собрать по районам Беларусь». Какие развлечения появились на улицах Витебска в дни «Славянского базара»? -16

Праздничный нон-стоп продлится до полуночи. Гостей ждет автопати на земле, а небо над Витебском раскрасит яркими красками салют в честь молодости, традиций и будущего. Но суббота на «Славянском базаре» – это не только день молодежных инициатив.

«Дети для нас самое главное». Посмотрите, какую концертную программу проводит Департамент МВД в Витебске

Праздничные гуляния и флешмобы, выставки и показательные выступления – фестивальное настроение в каждом аккорде, кадре и каждой улыбке. На Пушкинской площади с трехчасовой концертной программой выступили самые голосистые и музыкальные сотрудники МВД Беларуси.

«Интерактивная игра – собрать по районам Беларусь». Какие развлечения появились на улицах Витебска в дни «Славянского базара»? -19

Для гостей организовали показательные выступления с четвероногими питомцами. Каждый желающий смог на несколько мгновений сменить профессию и узнать секреты работы сотрудников Департамента охраны.

«Интерактивная игра – собрать по районам Беларусь». Какие развлечения появились на улицах Витебска в дни «Славянского базара»? -22

Я живу в Витебске. Сама из Минска, семь лет уже здесь. Очень нравится, на «Славянку» хожу. Пока в отпуске, хожу каждый день с утра до вечера.
– На концерте каком-то удалось побывать?
– Да, на Лепсе я была, бесплатный концерт. Очень понравился. В понедельник идем на шансон.

«Интерактивная игра – собрать по районам Беларусь». Какие развлечения появились на улицах Витебска в дни «Славянского базара»? -25

На «Славянском» не впервые. Живу в Витебске, посещаю все время. Что понравилось? Вы знаете, мне люди наши нравятся. Они добрые, отзывчивые. Куда бы ни подошел, с кем бы ни поговорил, всегда улыбка на лице.

«Интерактивная игра – собрать по районам Беларусь». Какие развлечения появились на улицах Витебска в дни «Славянского базара»? -28

Сегодня фестивальный Витебск можно смело назвать не только культурной столицей Беларуси, но и молодежной. И хотя уже завтра этот статус придется возвращать Гродно, в летописи 30-го «Славянского базара» этот день будет вписан яркими красками.

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# Славянский базар в Витебске-2021 # общество # Игорь Cигневич # Вероника Кудринецкая # Дмитрий Дрозд # Фотофакт

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