Путешествие к Деду Морозу, каток и мастер-классы. Вот какую программу предлагают школьные лагеря на каникулах

Новости Беларуси. Познавательные мастер-классы, музейные экскурсии и спортивные состязания. У белорусских школьников начались зимние каникулы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вместе с ними – возможность с пользой, интересно провести время. В Беларуси свои двери открыли пришкольные лагеря. Досугом детей озаботились также учреждения культуры и не только. Кто подключился к организации зимнего отдыха школьников и какие программы предлагают желающим? Подробности в материале нашего корреспондента Екатерины Капылович.

Второклассник Илья Каминский учиться любит, но признается: окончания каждой четверти ждет с нетерпением. На этот раз ставка на отдых в школьном лагере. Будни со спортивным эффектом. Будущий каратист точно знает: в здоровом теле здоровый дух.

Илья Каминский, учащийся средней школы № 67 Минска:

Мы здесь собрались, чтобы быть сильными, здоровыми. Я больше люблю карате, занимаюсь, потому что там меня лучше учат. Досуг детей в школьном лагере уже расписан. В программе рисование, пение, походы в кино и на каток. В расписании и мастер-класс, как провести каникулы безопасно.

Татьяна Коваленя, директор СШ № 67 Минска:

Мы приглашаем сотрудников МЧС, сотрудников ГАИ Московского района. Это сотрудники ОСВОД, потому что сейчас тоже время, когда ребята могут по неосторожности выйти на лед, даже проводя время за пределами Минска. Неделя безопасности проходит для детей познавательно, с повторением правил безопасности. Ну и, конечно, для того, чтобы ребята знали, как и помочь другим в случае, если вдруг такая ситуация возникнет. Художественный талант у Карины Сивицкой от папы. Любимые жанры – пейзаж и натюрморт. Сегодня сбылась ее мечта. Вместе с одноклассниками она побывала в художественном музее. Здесь в дни каникул школьникам предлагают много интересного.

Карина Сивицкая, учащаяся средней школы № 2 Докшиц:

Моя любимая техника – это рисовать карандашом живые натюрморты, используя драпировку. Мне тут интересно посмотреть на всякие картины, все сфотографировать. Мне это очень интересно.

Елизавета Шкет, сотрудник Национального художественного музея Беларуси:

В дни школьных каникул у нас подготовлены несколько мероприятий. Это интерактивные программы для детей младшего школьного возраста, это будет программа «Тайны Нового года». Дети узнают все о празднике, о том, как вообще сложилась традиция празднования Нового года и Рождества. Также для детей есть интерактивная программа «Все самое интересное о фарфоре», она будет проходить как до Нового года, так и после. И дети смогут не только узнать самое необычное об этом материале, но и сделать своими руками подарок.