Путь в Индию! На форуме в Могилёве расскажут, как лучше продвигать бренды и товары из Беларуси

Путь в Индию. Где и как лучше продвигать бренды и товары из Беларуси, расскажут на практико-ориентированном форуме в Могилеве. Ведущие эксперты в области права, логистики и международных финансов помогут нашим кампаниям реализовать экспортный потенциал на динамично развивающемся индийском рынке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня в столице анонсировали программу мероприятия, а также презентовали специальный сайт, где производители могут предварительно задать вопросы для обсуждения. На форуме планируется участие более 100 белорусских кампаний. За время форума спикеры из Беларуси, Индии и России поделятся со слушателями опытом заключения и исполнения договоров с индийской стороной. Расскажут о проблемных вопросах взаимодействия и предложат пути их решения.

Виталий Вабищевич, начальник департамента правового обеспечения и цифровых технологий БелТПП:

В каждой стране свои правила, свои подходы. Именно поэтому мы и проводим этот форум. Это площадка, где практики встретятся с практиками, обращаю внимание. При этом это белорусские практики, которые встретятся с индусскими практиками для того, чтобы найти точки соприкосновения и ответить на нужные вопросы друг для друга. Я уже гвоорил, что более 2000 предприятий, с которыми мы выходим на связь и наши специалисты в ручном режиме с ними общаются.

Индия для Беларуси – перспективное экспортное направление. На практических сессиях и мастер-классах предприятия получат конкретные пошаговые решения по преодолению барьеров выхода на индийский рынок. Кроме того, спикеры расскажут о наиболее перспективных отраслях экономического сотрудничества.