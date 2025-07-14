Прямой эфир

24 июля в Могилёве пройдёт форум-практикум «Путь в Индию: возможность белорусского экспортёра»

14 июля 2025 06:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Как белорусскому экспортеру успешно выйти на индийский рынок? Могилевское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты приглашает принять участие в тематическом бизнес-форуме и получить руководство к действию. Эксперты банковской, логистической, консалтинговой сфер из Беларуси, Индии и России проведут сессии и мастер-классы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

24 июля в Могилёве пройдёт форум-практикум «Путь в Индию: возможность белорусского экспортёра»-2

Форум-практикум пройдет 24 июля в Могилеве. Спикеры поделятся инструментами поиска деловых партнеров, познакомят со спецификой проведения переговоров. Участники узнают, как грамотно выстраивать расчеты и логистику с индийскими компаниями, заключать и исполнять внешнеторговые контракты.

24 июля в Могилёве пройдёт форум-практикум «Путь в Индию: возможность белорусского экспортёра»-4

Геннадий Черный, генеральный директор Могилевского отделения БелТПП:
Индия для Беларуси является, конечно же, перспективным экспортным направлением. А экспортный потенциал Республики Беларуси на рынки Индии еще далеко не реализован. Поэтому и было принято решение пригласить специалистов практиков и провести данный форум. Глава государства много раз уже говорил о том, что нужно в регионах проводить масштабное, хорошее мероприятие, а не только в Минске. Поэтому я считаю, что это будет полезно для всех и то, что в Могилеве мы это делаем, оно действительно даст толчок и другим нашим коллегам в областях проводить такие же форумы по другим странам.

Участники получат знания, которые позволят им уверенно стартовать и развивать долгосрочное сотрудничество с индийскими партнерами. Форум ориентирован на предприятия малого, среднего и крупного бизнеса. А  советы специалистов будут применимы не только для работы в Индии.

# Белорусская торгово-промышленная палата

Другие новости рубрики

Все новости
«Это не о деньгах, это о душе!» Чем в 2025-м удивил «Славянский базар» и каков его главный секрет?
13 июля 2025 18:09

«Это не о деньгах, это о душе!» Чем в 2025-м удивил «Славянский базар» и каков его главный секрет?

Трогательное прощание – провожаем «Славянский базар» в наших дневниках фестиваля
13 июля 2025 17:59

Трогательное прощание – провожаем «Славянский базар» в наших дневниках фестиваля

Азарёнок: по Беларуси прошёл ураган – и представьте, если бы не было у нас той самой диктатуры?
13 июля 2025 17:55

Азарёнок: по Беларуси прошёл ураган – и представьте, если бы не было у нас той самой диктатуры?