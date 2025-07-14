24 июля в Могилёве пройдёт форум-практикум «Путь в Индию: возможность белорусского экспортёра»

Как белорусскому экспортеру успешно выйти на индийский рынок? Могилевское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты приглашает принять участие в тематическом бизнес-форуме и получить руководство к действию. Эксперты банковской, логистической, консалтинговой сфер из Беларуси, Индии и России проведут сессии и мастер-классы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Геннадий Черный, генеральный директор Могилевского отделения БелТПП:

Индия для Беларуси является, конечно же, перспективным экспортным направлением. А экспортный потенциал Республики Беларуси на рынки Индии еще далеко не реализован. Поэтому и было принято решение пригласить специалистов практиков и провести данный форум. Глава государства много раз уже говорил о том, что нужно в регионах проводить масштабное, хорошее мероприятие, а не только в Минске. Поэтому я считаю, что это будет полезно для всех и то, что в Могилеве мы это делаем, оно действительно даст толчок и другим нашим коллегам в областях проводить такие же форумы по другим странам.

Участники получат знания, которые позволят им уверенно стартовать и развивать долгосрочное сотрудничество с индийскими партнерами. Форум ориентирован на предприятия малого, среднего и крупного бизнеса. А советы специалистов будут применимы не только для работы в Индии.