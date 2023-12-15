Пустовой: многие не изжили любовь к Западу. А наш Президент свободен от заигрываний с Западом

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Проблема в том, что они многие не изжили любовь к Западу. Остались там: в 1990-х годах, в 1993 году, в 1994 году, когда Ельцин дирижировал оркестром американским, а Ельцином дирижировали американские власти. Они остались и думали, что им помогут американцы, сделают их богаче и так далее. Это одна причина. Вторая причина, мне кажется, у представителей некоторых государств есть ячейки на Западе, где много денег хранится. Банковские ячейки. У нашего Президента нет таких ячеек. Поэтому он свободен в своих речах. Он свободен от всех заигрываний с Западом. Он говорит о том, что выгодно белорусскому народу и белорусской государственности. Белорусскому народу и белорусской государственности выгодно сотрудничество с Россией. Я могу сказать, конечно, потому что мы одни братья, ветви одного дерева и так далее. Но это же сейчас никого не зацепит: ну что ты там? Ну и что, что вы вместе Берлин брали? Ну и что, что вы там, на Куликовском поле стояли, под Грюнвальдом вместе. Понимаешь, хорошо. Материально оценивать. Именно наш рынок, Россия – большой, огромнейший рынок. После Китая, наверное, второй рынок в мире. И прямо у наших границ.

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