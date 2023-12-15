В Минске открылся большой фирменный магазин «Слодыч»

Сладкие мгновения для жителей Минска. В торговом центре «Столица» открылся большой фирменный магазин кондитерской фабрики «Слодыч». Для всех гостей – широчайший ассортимент продукции, дегустация лакомств и долгожданные новинки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробнее в материале Дианы Головач.

В торговом центре «Столица» сегодня особенно многолюдно. Ряды торговых точек пополнила самая долгожданная – магазин кондитерской фабрики «Слодыч».

Широкому ассортименту выпускаемых товаров стало тесно на прилавках продуктовых. Поэтому по многочисленным просьбам покупателей у «Слодыча» появилось фирменное помещение в «Столице». На полках новой точки можно найти сладости на любой вкус. Особенно много новогодних угощений.

Александр Нечай, генеральный директор ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч»:

«Слодыч» подготовил ряд новогодних таких интересных вещей, как «Нежное печенье» и печенье, которое представлено у нас на полках, где наши маленькие потребители могут его разукрасить специальной глазурью и нарядить печеньки. Называется «Наряди печеньки». Также у нас традиционно имеется ряд новогодних подарков.

Жители и гости столицы уже смогли оценить новый фирменный магазин. У торговых прилавков выстроилась большая очередь. В корзинах полюбившиеся лакомства и новинки. Кто-то покупает для себя, а кто-то отправит близким за границу. Ведь о «Слодыче» знают далеко за пределами Беларуси.

Я всегда приобретаю продукцию магазина «Слодыч». Печенье очень люблю. Сегодня вот тоже купила печенье к полднику. Мне оно очень нравится.

Внук у меня приехал сюда из Ленинграда. Он играет в баскетбол. Вот хочу ему в Россию отправить сувениры «Слодыч».

Удивительный, веселый праздник. Открытие прекрасного магазина. Чудесно, восхитительно! Очень вкусная продукция!

Очень сильно люблю «Слодыч». Особенно печенье их. Всегда, когда на работу собираюсь с утра, завариваю себе чай и печенье вприкуску. Даже себе на ссобоечку беру печенье. Очень люблю «Слодыч». Открыть новый магазин помогло расширение производства. Новые площадки в течение двух лет появились в Ивенце и Молодечно. Именно там производят конфеты, которые порадуют даже самых требовательных сладкоежек.

Олег Жидков, председатель концерна «Белгоспищепром»:

Вот эти площадки позволили расширить линейку выпускаемой продукции, которая, в отличие от традиционного ассортимента мучных кондитерских изделий, насытила данный магазин ассортиментом жевательных конфет, ассортиментом желейных конфет, ассортиментом наших традиционных видов карамели, и все это позволило вот в таком формате удовлетворить максимально потребности наших покупателей.