Андрей Лазуткин объяснил, зачем создают спецотряды во внутренних войсках Беларуси

Андрей Лазуткин, политолог:

Бойцы с лестницами проводят контртеррористическую операцию. И задача региональных отрядов, которые создаются, – именно на животе проползти, разведать каждый приграничный район, знать там все входы, выходы, укрытия. Все, что надо для антидиверсионной деятельности. И то, что ребята делают – работают сегодня именно по приграничью. Мы видели Брянск, Курск, Белгород, как там все происходило. Именно такой сценарий могут реализовать против нас, скорее всего, с южной границы.

У нас какие компоненты? Во-первых, это активность по формированию белорусских батальонов, которые есть сегодня и в Прибалтике, и в Польше, и в Украине (главный центр). Мы видим их реальные возможности. Чему их обучали, в том числе на белгородском направлении, – в составе «Азова» заходить на российскую территорию. Плюс люди там знают русский язык, специфику нашу. Знают, как что организовано. Такой человек, если в составе отряда их хотя бы пара будет, они будут эффективно помогать еще какой-то иностранной бригаде, которая будет здесь действовать. Против них мы сегодня создаем наши отряды внутренних войск.

Читайте также:

«Что такое современная угроза для государства?» Андрей Лазуткин назвал три фактора

Григорий Азаренок: мы совместно с Россией уже словили 2 десятка террористов

Боровик: как бы ни пытались сбить нас с пути, у нашего Президента есть внутренняя сила, чтобы справиться с этим