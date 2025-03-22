«Белорусы это недооценивают!» Жительница США рассказала, почему ездит лечиться в Беларусь

Здоровье – главный ресурс, который есть у каждого из нас. Государство делает все, чтобы помочь гражданам Беларуси его сберечь и укрепить. Для этого проводится обновление клиник, больницы укомплектовывают современным оборудованием. Витебский областной кардиоцентр тоже обновил материально-техническую базу. К работе готов новейший рентгеновский компьютерный томограф, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О преимуществах и перспективах – наши корреспонденты.

Пройти качественное обследование и получить необходимую помощь в кратчайшие сроки. В Витебском областном клиническом кардиологическом центре открыт кабинет рентгенокомпьютерной диагностики, где установлен современный отечественный компьютерный томограф. Новый аппарат – один из самых современных. Оборудование имеет высокую точность и скорость сканирования – изображение позволяет увидеть мельчайшие детали. Кроме того, обладает контрастной чувствительностью, что помогает снизить дозу используемого рентгеноконтраста и уменьшить потенциальный риск от применения препаратов.

Виктор Телятицкий, заведующий рентген-кабинетом Витебского областного клинического кардиологического центра:

Этот аппарат ввиду того, что он имеет большое количество срезов, позволит проводить исследования не только сердечной системы, но также органов грудной клетки, брюшной полости, костно-суставной системы. Помощь будет оказываться не только пациентам нашего кардиологического центра, но и жителям города Витебска и области. Томограф поможет на ранних этапах выявлять, например, ишемическую болезнь сердца, определять наличие тромбов в сосудах. Ежегодно качественную помощь в Витебском кардиодиспансере получают более 35 тысяч человек. С открытием кабинета необходимые исследования станут доступнее для городских и сельских жителей. Врачи уже готовы к приему пациентов.

В Беларусь лечиться все чаще приезжают граждане других государств. За медуслугами только в 2024 году в наши поликлиники и больницы обратились больше 130 тысяч иностранцев. Среди тех, кто по достоинству ценит белорусскую медицину, Оксана Браун. Женщина живет в Техасе, но к врачам предпочитает обращаться белорусским. Говорит, что доступность помощи не сравнить с американской.