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Как в Бресте готовят будущих моряков? В центре занимаются свыше 300 школьников

11 октября 2025 17:33
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В континентальной Беларуси найдется место судоходному образованию. В Бресте готовят юных моряков. В центре подготовки по этому профилю занимаются свыше 300 школьников. Не ограничиваются только теорией, от устройства флота до завязывания узлов, а и выходят на воду на собственном учебном судне «Фрост». За 37 лет существования центра из его стен вышли порядка четырех десятков профессионалов, кто служит на круизных, военных, торговых кораблях. Впрочем, потребность в специалистах такого профиля – мотористах и капитанах для речного судоходства – растет и в Беларуси, отрасль нуждается в омоложении кадров.

Дух морского братства на суше – репортаж Кристины Протосовицкой. 

Как в Бресте готовят будущих моряков? В центре занимаются свыше 300 школьников-2

Штоковый, грейпвайн, восьмерка, задвижной штык – названия морских узлов и сигналы флажного семафора. Обучение в Центре юных моряков начинают с азов морского дела. Освоить программу новобранцы могут на семи импровизированных станциях под открытым небом, которые подготовили преподаватели. Сегодня у центра есть и своя флотилия – теплоход, полукатер и несамоходная баржа «Юнга». Учебные суда и шлюпки базируются на берегу Мухавца.

Как в Бресте готовят будущих моряков? В центре занимаются свыше 300 школьников-4

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Учебный теплоход «Фрост» два года находился на текущем ремонте. И вот получил разрешение на выход на воду. Не только для обучения детей, но и совершения туристических поездок.

На примере собственной флотилии курсантам – а именно так называют учащихся Центра юных моряков – удается объяснить техническое устройство судна, водные знаки и обозначения, раскрыть особенности швартовки. Обязательный пункт программы подготовки – многодневный речной поход. 

Как в Бресте готовят будущих моряков? В центре занимаются свыше 300 школьников-6

Андрей Гребень, заместитель директора по флоту и базированию Центра юных моряков с флотилией Бреста:
Мы вывозим и показываем речную обстановку, им это интересно, это и выходы на острова, в которых участвуют родители и большое количество детей.

В Центре юных моряков постигают именно морское дело 330 ребят в возрасте от 6 лет до 21 года. Преимущество для курсантов – каждый из них может продолжить обучение уже профессионально. 

Далее смотрите в видео. 

# Образование в Беларуси

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