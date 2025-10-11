Как в Бресте готовят будущих моряков? В центре занимаются свыше 300 школьников

В континентальной Беларуси найдется место судоходному образованию. В Бресте готовят юных моряков. В центре подготовки по этому профилю занимаются свыше 300 школьников. Не ограничиваются только теорией, от устройства флота до завязывания узлов, а и выходят на воду на собственном учебном судне «Фрост». За 37 лет существования центра из его стен вышли порядка четырех десятков профессионалов, кто служит на круизных, военных, торговых кораблях. Впрочем, потребность в специалистах такого профиля – мотористах и капитанах для речного судоходства – растет и в Беларуси, отрасль нуждается в омоложении кадров. Дух морского братства на суше – репортаж Кристины Протосовицкой.

Штоковый, грейпвайн, восьмерка, задвижной штык – названия морских узлов и сигналы флажного семафора. Обучение в Центре юных моряков начинают с азов морского дела. Освоить программу новобранцы могут на семи импровизированных станциях под открытым небом, которые подготовили преподаватели. Сегодня у центра есть и своя флотилия – теплоход, полукатер и несамоходная баржа «Юнга». Учебные суда и шлюпки базируются на берегу Мухавца.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Учебный теплоход «Фрост» два года находился на текущем ремонте. И вот получил разрешение на выход на воду. Не только для обучения детей, но и совершения туристических поездок. На примере собственной флотилии курсантам – а именно так называют учащихся Центра юных моряков – удается объяснить техническое устройство судна, водные знаки и обозначения, раскрыть особенности швартовки. Обязательный пункт программы подготовки – многодневный речной поход.