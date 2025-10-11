Почему важно подключать молодёжь к инициативам по благоустройству – рассказала Алина Ретькова

О родной земле белорусы заботились всегда, а в год благоустройства делать пространство вокруг себя комфортнее, чище и красивее стало настоящим трендом. В нашей рубрике на СТВ – реальные истории людей, которые не ждут изменений, а делают их своими руками, ведь даже небольшие усилия меняют пространство: ухоженные скверы, цветущие клумбы, обновленные детские площадки и комфортные общественные зоны.

Виолетта Шаблинская, корреспондент:

Мы находимся в одном из столичных дворов. Здесь работники ЖКХ совместно с представителями молодежи и местными жителями решили благоустроить территорию. Наталья Петровна, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какой у нас фронт работы на сегодня?

Наталья Щербаченя, заместитель директора по благоустройству и санитарному содержанию жилого фонда КУП «ЖКХ №2 Фрунзенского района Минска»:

Фронт работ очень большой. Будем приводить нашу территорию в порядок, убирать ее от листвы и случайного мусора. Также будем подрезать кустарники, убирать ветки, которые образовались после подрезки, а также очищать пешеходные связи от травы. Ну и дальше. Работы много, так что присоединяйтесь.

– Присоединяемся.