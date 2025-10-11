Почему важно подключать молодёжь к инициативам по благоустройству – рассказала Алина Ретькова
О родной земле белорусы заботились всегда, а в год благоустройства делать пространство вокруг себя комфортнее, чище и красивее стало настоящим трендом. В нашей рубрике на СТВ – реальные истории людей, которые не ждут изменений, а делают их своими руками, ведь даже небольшие усилия меняют пространство: ухоженные скверы, цветущие клумбы, обновленные детские площадки и комфортные общественные зоны.
«Берись за дело и действуй!»
Виолетта Шаблинская, корреспондент:
Мы находимся в одном из столичных дворов. Здесь работники ЖКХ совместно с представителями молодежи и местными жителями решили благоустроить территорию. Наталья Петровна, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какой у нас фронт работы на сегодня?
Наталья Щербаченя, заместитель директора по благоустройству и санитарному содержанию жилого фонда КУП «ЖКХ №2 Фрунзенского района Минска»:
Фронт работ очень большой. Будем приводить нашу территорию в порядок, убирать ее от листвы и случайного мусора. Также будем подрезать кустарники, убирать ветки, которые образовались после подрезки, а также очищать пешеходные связи от травы. Ну и дальше. Работы много, так что присоединяйтесь.
– Присоединяемся.
– Алина, вот на ваш взгляд, Год благоустройства и пятилетка качества в стране, почему важно молодежи присоединяться к таким инициативам?
Алина Ретькова, председатель Молодежного совета при Совете Республики Национального собрания Беларуси:
Потому что важно на своем личном примере показывать, что мы должны благоустраивать не только те территории, где мы учимся, работаем, но и там, где мы, собственно, живем. Таким образом мы приучаем молодежь к такому экологическому, бережливому отношению к своей природе, к своей Родине. И это же замечательно, когда вот таких акций от молодежи поступает в такой Год благоустройства больше.
Подробности в видео.