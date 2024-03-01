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«Норму белка рассчитывают по массе тела». Что включить в рацион питания для здоровья волос?

01 марта 2024 20:44
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Для большинства людей весна – это пора новых начинаний. Именно с приходом этого времени года хочется измениться – например, сесть на диету, поменять свой имидж, приобрести новое хобби. О том, с чего начать трансформацию, и как выйти из зимней спячки, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Конкретно для волос – какие это продукты? Может быть, определенное количество граммов белка надо съесть в день, чтобы были гладкие, шелковистые?

«Норму белка рассчитывают по массе тела». Что включить в рацион питания для здоровья волос?-1

Ольга Гончаренко, нутрициолог:
Обычно норму белка рассчитывают по массе тела.

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
2 грамма на килограмм веса?

Ольга Гончаренко:
Да, от двух до четырех, в зависимости от физической активности. Мы это тоже учитываем. Очень полезно включать в рацион постное мясо, то есть это куриная грудка, красное мясо. Рекомендуется, кстати, ограничивать до 500 граммов в неделю, потому что красное мясо лучше не употреблять много.

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# Красота # общество # Алеся Лакина # Ольга Гончаренко # Михаил Свито

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