«Норму белка рассчитывают по массе тела». Что включить в рацион питания для здоровья волос?

Для большинства людей весна – это пора новых начинаний. Именно с приходом этого времени года хочется измениться – например, сесть на диету, поменять свой имидж, приобрести новое хобби. О том, с чего начать трансформацию, и как выйти из зимней спячки, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Конкретно для волос – какие это продукты? Может быть, определенное количество граммов белка надо съесть в день, чтобы были гладкие, шелковистые?
Ольга Гончаренко, нутрициолог:
Обычно норму белка рассчитывают по массе тела.
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
2 грамма на килограмм веса?
Ольга Гончаренко:
Да, от двух до четырех, в зависимости от физической активности. Мы это тоже учитываем. Очень полезно включать в рацион постное мясо, то есть это куриная грудка, красное мясо. Рекомендуется, кстати, ограничивать до 500 граммов в неделю, потому что красное мясо лучше не употреблять много.
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