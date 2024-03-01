«Норму белка рассчитывают по массе тела». Что включить в рацион питания для здоровья волос?

Для большинства людей весна – это пора новых начинаний. Именно с приходом этого времени года хочется измениться – например, сесть на диету, поменять свой имидж, приобрести новое хобби. О том, с чего начать трансформацию, и как выйти из зимней спячки, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Конкретно для волос – какие это продукты? Может быть, определенное количество граммов белка надо съесть в день, чтобы были гладкие, шелковистые?