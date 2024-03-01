«Каждый процесс проживать в моменте». Что поможет избавиться от цифровой зависимости?

Для большинства людей весна – это пора новых начинаний. Именно с приходом этого времени года хочется измениться – например, сесть на диету, поменять свой имидж, приобрести новое хобби. О том, с чего начать трансформацию, и как выйти из зимней спячки, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Александра Морозевич, тренер нового поколения по полезным привычкам: Есть одна привычка, которая набирает популярность, можно отнести ее к плохой – это зависимость от цифровых гаджетов. Это влияет на все остальные полезные и плохие привычки. Люди переедают, идут за быстрым так называемым дофамином, вместо того чтобы решать насущные проблемы, заниматься реальностью.

Ольга Кацер, психолог:

Могу рассказать хороший лайфак. Лично я с кухни убрала телевизор, то есть кушаем, готовим, читаем книгу в моменте, мы не заедаем, не запиваем. Когда готовим ужин, обед, мы не смотрим телевизор, чтобы что-то закинуть в рот. Когда мы начинаем каждый процесс проживать в моменте, эти вредные привычки отходят. То есть это очень хороший лайфхак, наверное, для жизни. К тебе подходит ребенок, помочь сделать уроки, ты убираешь телефон и это делаешь в моменте. То есть каждый момент нужно прожить в моменте. Вы едете в машине, такси, попробуйте вылезти из телефона и посмотреть в окошко, на других людей, эмоции других людей. Вы увидите, какой прекрасный мир. Если вы пойдете вечером гулять – снять наушники и пойти просто со своими мыслями в своей голове. Мысли уйдут, мы научимся видеть прекрасное, птички будут петь, люди улыбаются и нестрашно ходить.

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