В чём соль политики Лукашенко – на примере изменений в вертикали власти объяснил Евгений Пустовой

Вместо теплой ванны – холодный душ. Революция вертикали – что изменится во власти на местах? USAID все. Что дальше? И почему при глубинном Трампе Беларуси нужен коллективный Лукашенко? Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Революция вертикали. Звучит устрашающе, выглядит обнадеживающее. В Беларуси создана аутентичная система управления страной. Раньше мы оправдывались за нее, затем назвали брендом, теперь даже шутим, стебемся и даже поем об этом. Я про диктатуру.

«Баллада о диктаторе» – пресс-служба Президента подготовила сюрприз для Лукашенко.

Чтобы понять, что такое настоящая диктатура, достаточно открыть новостные ленты. А у нас страна исполнительской дисциплины. И если даже при такой сильной власти умудряемся вывозить валюту из страны в такой турбулентный период, то что было бы без требовательного Лукашенко. Сейчас? А в 1990-е?

Но Президент же обещал «перамены» в нашей системе власти. Вот они и грядут. И хорошо, что под присмотром самого Лукашенко. Этот президентский срок глава государства как раз и посвящает созданию коллективного Президента: Конституция, партийное строительство, создание ВНС. Теперь вот работа с вертикалью. Вот истинная причина создания президентов районного масштаба. Глава государства, «диктатор», сразу дал понять: жадничать с полномочиями для председателей гор-, райисполкомов не стоит.