Пустовой о беглых: у них нет ни чувства Родины, ни чувства своей истории, они готовы жить под указку Европы

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Сначала ты поешь «Магутны Божа», потом на пьедестал возводишь Ларису Гениюш и еще кого-то там… А после этого объявляешь всех не теми людьми. То есть, уважаемые белорусы, родненькія, даражэнькія, нас всех опять загнали в страту холопов. Зачем это все было? Зачем мы потихоньку выстраивали свою государственность? Потом был подарок от Бога – 1990-е годы. Хотя мы хотели остаться в Советском Союзе. Белорусы были самые советские. А знаешь, почему самые советские? Мы же тогда хотели остаться в Советском Союзе, потому что это была страна чистого искреннего романтизма. Вот что белоруса привлекало в Советском Союзе. А нас опять – все, вы холопы, вы не те, вы другие, вы не граждане. Мы з’ехалі ад іх, бо іх большасць, бо яны насельніцтва. То есть посмотрите, как они к нам относятся. Больше ничего не надо.

То есть за пять лет они так проявили себя – вышла из них вся настоящая правда. И хотелось бы сейчас увидеть реакцию тех, кто до сих пор скорбит по уехавшим, кто милосердствует по тем, кто прошел через Окрестина. Вот кто прошел через Окрестина. Это было не случайно. Для них мы были обузой, вторым классом, а может быть, третьим. Не Европой. Но мы белорусы, и у нас нация сформирована: зайдите на любое торжество, сходите на любой хоккейный матч, да вы посмотрите, как интернет отреагировал на вопрос Президенту: «Надо?» Все поднялись – надо! МЧС, пограничники, аграрии, лесники, айтишники из Академии наук, врачи, учителя. Мы все не те. Мы не нация. Мы «насельніцтва». Простите, «насельніцтва», ребята, которые сейчас говорят, – это вы. Потому что у вас нет ни чувства Родины, ни чувства своей истории. Вы готовы жить под указку Европы. «Насельніцтва» – это те, которые космополиты.