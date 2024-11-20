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В Национальной библиотеке прошла встреча в рамках просветительского проекта «Президентская республика»

20 ноября 2024 19:44
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Ключевым драйвером ускорения экономического роста остается промышленность. Хотя в 1990-х Президенту советовали отказаться от убыточных предприятий как от ненужного балласта. Однако Александр Лукашенко не дал загубить сектор. Сегодня промышленное производство формирует более четверти ВВП страны, производя продукцию по всевозможным направлениям, от легкой промышленности до машиностроения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Исторические параллели сегодня проводили участники просветительского проекта «Президентская республика». Он призван напомнить о том, каких успехов достигла наша страна за годы независимости. Инициатива общественного объединения «Белая Русь» на этот раз консолидировала коллектив Национальной библиотеки. На встрече говорили о качественном изменении во всех сферах жизни общества. Путь к благополучию был непрост. О том, какие трудности пришлось преодолеть белорусам, чтобы построить сильное государство, рассказывают приглашенные эксперты, приводя проверенные факты и конкретные примеры. Особое внимание к проекту проявляет молодежь, ведь многие из них могут оценить изменения только по рассказам родных.

В Национальной библиотеке прошла встреча в рамках просветительского проекта «Президентская республика»-2

Каролина Дудовская, сотрудник Национальной библиотеки Беларуси:
Я не знаю, что было в 1990-х, но мне рассказывали мои бабушки, дедушки, родители, что было тогда и что сейчас – огромное «до» и «после». И наша молодежь должна ценить то, что мы сейчас имеем.

В Национальной библиотеке прошла встреча в рамках просветительского проекта «Президентская республика»-4

Олег Романов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель партии и общественного объединения «Белая Русь»:
Мы стали страной, которая входит в топ стран по самым разным направлениям. По экономике, технологиям, мы космическая держава, мы страна, которая обеспечивает достойное, цивилизованное развитие и жизнь своих граждан. И все это очень важно знать, важно знать для познания мира, своей страны.

Обсуждения в рамках проекта «Президентская республика» пройдут во всех регионах страны.

# Белая Русь # Олег Романов

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