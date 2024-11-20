В Национальной библиотеке прошла встреча в рамках просветительского проекта «Президентская республика»

Ключевым драйвером ускорения экономического роста остается промышленность. Хотя в 1990-х Президенту советовали отказаться от убыточных предприятий как от ненужного балласта. Однако Александр Лукашенко не дал загубить сектор. Сегодня промышленное производство формирует более четверти ВВП страны, производя продукцию по всевозможным направлениям, от легкой промышленности до машиностроения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Исторические параллели сегодня проводили участники просветительского проекта «Президентская республика». Он призван напомнить о том, каких успехов достигла наша страна за годы независимости. Инициатива общественного объединения «Белая Русь» на этот раз консолидировала коллектив Национальной библиотеки. На встрече говорили о качественном изменении во всех сферах жизни общества. Путь к благополучию был непрост. О том, какие трудности пришлось преодолеть белорусам, чтобы построить сильное государство, рассказывают приглашенные эксперты, приводя проверенные факты и конкретные примеры. Особое внимание к проекту проявляет молодежь, ведь многие из них могут оценить изменения только по рассказам родных.