Как развиваются регионы Беларуси – разбираем на примере успешного Дзержинского района

Сильные регионы – сильная страна. В Беларуси будет усилен статус председателей райисполкомов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне этому уделили большое внимание на заседании Президиума ВНС во Дворце Независимости. Итогом стало поручение главы государства обновить законодательство, а вместе с ним и полномочия председателей райисполкомов. Чем сегодня живут регионы и какие есть возможности для развития – на примере Дзержинского региона Полина Королева.

Уже определено, развитие регионов – приоритетная задача на будущую пятилетку. Предстоит сделать их более привлекательными, чтобы не уступали областным центрам ни по качеству жизни, ни по уровню развития. Это не значит, что прежде районами никто не занимался. Напротив, в стратегии развития Беларуси всегда опирались именно на регионы. Но Год качества задает настроение: ставить планку выше, делать лучше. На это накануне ориентировал и Президент в ходе обсуждения изменений в законодательстве. Лукашенко: если губернаторы и председатели работают нормально – страна будет в порядке.

Дзержинский район по многим показателям в топе лидеров. Да, близость к столице сказывается, однако далеко не географическое положение превратило населенные пункты района в пример для подражания. А также подтверждения правила: люди хотят жить там, где есть все необходимое: работа, инфраструктура, будущее.

Алла Метлушко, заместитель председателя Дзержинского райисполкома:

Численность населения в Дзержинском районе растет, прирастает и численность трудоспособного населения. Когда мы делаем аналитику по нашему составу проживающих, то мы видим, что почти 60 % – это трудоспособное население.

Местное население занято в промышленности или сельском хозяйстве. Сегодня это наиболее прибыльные и результативные сферы, особенно в Дзержинском районе, который входит в топ-5 с самой высокой заработной платой. И все же темпы задает промышленность. Полина Королева, политический обозреватель:

«АМКОДОР-СЕМАШ» расположился на месте предприятия еще с советских времен. Именно отсюда приставка – «Семаш». А что касается компетенцией – они значительно приросли, в том числе ввиду прошедшей модернизации. Сегодня здесь самое современное оборудование, специальности под которые в вузах еще даже не предусмотрены. Следовательно, отсюда, а также ввиду высокой конкуренции внутри района, и дефицит кадров.

Александр Шарабайко, директор по маркетингу ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» – управляющая компания холдинга»:

На сегодня это около 30 рабочих мест, а к концу 2025 года – это около 100 рабочих мест. Конкуренция есть, она выражается в уровне заработной платы. И каждый специалист оплачивается индивидуально, потому что все зависит от кадра, который работает на станках. Потому что те станки, которые у нас на сегодня стоят – одни из лучших в Беларуси, мировой уровень. Это лазерная сварка, робот лазерной сварки. Поэтому специалисты должны быть высококвалифицированными.

Полина Королева:

Дзержинский район можно назвать промышленным. Здесь только крупных предприятий аж 25 штук, и их собственная прибыль ежегодно растет. Что позволяет увеличивать инвестиции в район. В 2024 году их удельный вес составил 38 %. Серьезные средства идут и в социальную сферу, только за последние пять лет открылся ряд знаковых объектов. Например, по линии здравоохранения и образования. Кроме того, развивается и спортивная отрасль. И строительство только набирает темп.

Актуальный запрос во всех населенных пунктах района – на строительство. Как индивидуального, так и многоквартирного жилья. Сегодня активно возводят многоэтажки в Фаниполе: три дома растут в высоту, фундамент еще трех заложат в ближайшее время. В планах – нанести на карты и новый микрорайон Железнодорожный, недалеко от современного физкультурно-оздоровительного центра. Что до социально значимых объектов: в разработке проектная документация новой поликлиники. Начать ее возведение хотят в 2025 году. А вот в декабре 2024-го ввести в эксплуатацию должны очистительные сооружения.

Об успешности принято судить и по экспортным показателям. Темпы его роста у предприятий Дзержинского района – 30 % за 9 месяцев. Четвертая часть приходится на сельхозпродукцию.

Илья Буйко, первый заместитель председателя Дзержинского райисполкома:

Ежегодно объемы производства валовой продукции наращиваются, разрабатываются планы, каждой сельхозорганизацией прорабатывается вопрос по увеличению продуктивности животноводческих объектов, увеличению темпов производства продукции. В этом направлении работаем и ежегодно плюсуем, кроме прошлого года. Все необходимые меры принимаются для этого.