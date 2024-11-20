Пустовой: мы должны думать о себе – никто кроме нас Беларусь чище, уютнее и безопаснее не сделает

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Вопрос единства, который ты затронул, – это единство нации внутри страны. Разные взгляды могут быть, разные у людей взгляды. Разное мироощущение даже. Кто-то смотрит на Восток – вот там все правильно, там сила земли. Кто-то ориентируется всегда на Запад: вот надо, как на Западе.

Я говорю о белорусоцентричности. Мы должны думать о себе, о развитии своей страны, потому что никто за нас наш дом чище, уютнее, краше, безопаснее не сделает. И когда это единство, которое будет монолитом, к этому монолиту будут с уважением относиться вокруг, с опаской. Соседи, которые на нас смотрят через прицел, с опаской будут смотреть. Попробуй разбей монолит. Они про партизанскую войну должны помнить. Они помнят и знают, когда ты будешь чувствовать, что это твоя Родина, что за спиной твоей родители, твои дети, твоя супруга, твои друзья, за спиной Пустового Азаренок, а за спиной Азаренка Пустовой – это будет такая консолидация! Прямо дух силы будет чувствоваться, не только визуально, а невербально.

Поэтому никто тогда и не сунется. И очень важные слова Президент сказал, что я горжусь своим народом, он никому не доставлял никогда неудобств, проблем. Мы всегда, наоборот, с хлебом, с солью принимали любых представителей наций, любые делегации. Я сначала говорю о нормальных людях. Везде есть такие люди, которые, знаешь, насколько они деградировали и упали. Сначала ты просто рисуешь флаги, потом выходишь с этими флагами или запретной символикой топтать улицы святых названий Партизанского проспекта, называя маршем партизан или чего там, героев. А потом все, ты уезжаешь туда – и твой мир иллюзий разрушается.