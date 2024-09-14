Пустовой о беглых: оппозиция должна предлагать идеи по лучшему развитию страны, а они, как мантру – переворот

Евгений Пустовой, СТВ:

Геополитический климат напоминает природный – кризис. Отношений, дипломатии, идей и даже идеологий. А у нас – святы. День рождение столицы – древнего Минска, а затем самый молодой государственный праздник – День единства. Хотя какой день – у нас ни день, у нас страна единая. Это в принципе и есть одна из гарантий того, что «падет от страны твоея тысяща, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится»

О главном. Первом. Смыслах и событиях недели. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.

Какие бы у нас не были праздники и важные даты из государственного календаря – всегда есть место благодарной памяти. К монументам силы и победы возлагаем цветы и венки. Это как раз о том, что Беларусь помнит. Помнила и помнить будет. Победы предков и испытания, этот шлях да Беларуси. Ведь безумный глобальный мир учит нас нарушить две основные заповеди: веру предков и память о предках. Основу, фундамент, без которого никогда родная хата не выстоит. И знаете, после таких подвигов тех, кто был до нас, нам должно быть стыдно плохо жить. А чтобы хорошо жить, надо хорошо трудиться. Всем.