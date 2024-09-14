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Пустовой о беглых: оппозиция должна предлагать идеи по лучшему развитию страны, а они, как мантру – переворот

14 сентября 2024 19:16
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Почему белорусская мечта в системе общечеловеческих ценностей выше американской? А «слышать» и «разговаривать» являются основными глаголами действий в нашей управленческой модели. И почему Лукашенко не использует рафинированного политического пиара.

Пустовой о беглых: оппозиция должна предлагать идеи по лучшему развитию страны, а они, как мантру – переворот-2

Евгений Пустовой, СТВ:
Геополитический климат напоминает природный – кризис. Отношений, дипломатии, идей и даже идеологий. А у нас – святы. День рождение столицы – древнего Минска, а затем самый молодой государственный праздник – День единства. Хотя какой день – у нас ни день, у нас страна единая. Это в принципе и есть одна из гарантий того, что «падет от страны твоея тысяща, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится»

О главном. Первом. Смыслах и событиях недели. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.

Какие бы у нас не были праздники и важные даты из государственного календаря – всегда есть место благодарной памяти. К монументам силы и победы возлагаем цветы и венки. Это как раз о том, что Беларусь помнит. Помнила и помнить будет. Победы предков и испытания, этот шлях да Беларуси. Ведь безумный глобальный мир учит нас нарушить две основные заповеди: веру предков и память о предках. Основу, фундамент, без которого никогда родная хата не выстоит. И знаете, после таких подвигов тех, кто был до нас, нам должно быть стыдно плохо жить. А чтобы хорошо жить, надо хорошо трудиться. Всем.

Президент встретился с представителями разных национальностей, проживающих в Беларуси

Пустовой о беглых: оппозиция должна предлагать идеи по лучшему развитию страны, а они, как мантру – переворот-4

Евгений Пустовой:
Мы же привыкли кормиться от своего клочка земли. В прямом смысле – крестьяне, в целом – вся страна. Мы никогда не вели захватнические войны. Мы лишь вынуждены были свои орала перековывать на мечи. Наши предки не были крестоносцами, наши философы не писали планы «Ост», наши мудрецы политической мысли никогда не разрабатывали концепции о серых зонах управляемого хаоса. Известнейший белорусский политик Андрей Громыко, тот самый мистер «нет» всегда призывал: «Лучше десять лет переговоров, чем один день войны». Этот геополитически паттерн и сейчас звучит от официального Минска.

Подробности в сюжете.

# Авторская журналистика на СТВ # Евгений Пустовой # Международная политика # Государственная политика

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