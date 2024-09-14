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Благоустраивает территорию родной школы уже 8 лет – история минского дворника

14 сентября 2024 19:15
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Благоустраивает территорию родной школы уже 8 лет – история минского дворника-1

Валерия Яскевич, корреспондент:
На работу, как на праздник. Павел Валицкий, выпускник специальной школы № 14. Любит порядок во всем и обожает свою работу. С понедельника по субботу он благоустраивает территорию родной школы. В ноябре 2024 года будет уже 8 лет, как Павел трудится здесь дворником. 

Благоустраивает территорию родной школы уже 8 лет – история минского дворника-3

Усидчивый, творческий, ответственный и открытый. Именно так отзываются о нем коллеги и родные. Правда, таким Павел был не всегда.

Благоустраивает территорию родной школы уже 8 лет – история минского дворника-5

Анна Валицкая:
Был очень замкнутым. Друзей не было, общаться ни с кем не хотел. Он рисовал, вырезал. Все время один. Он постепенно привыкал к детям, к учителям, к воспитателю.

Раскрепоститься Павлу помогли школьные походы в боулинг. Там он выбивал страйк за страйком, а классный руководитель награждал участников за их успехи. Это замотивировало. Нередко парень пропадал и в творческой мастерской, вырезая одну и ту же комбинацию фигур. Однажды руководитель кружка собрал его наброски в единую картину. И это тоже вдохновило Павла на реализацию творческого потенциала.

Подробности в видео.

# Профессии # Минчане

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