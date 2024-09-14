«Молодежь – за Союзное государство». Стали известны победители песенных и хореографических конкурсов

В Смоленске проходит торжественное закрытие 17-го международного фестиваля «Молодежь – за Союзное государство». Уже стали известны победители песенных и хореографических конкурсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За первое место боролись 20 вокалистов. Звание лауреата и диплом I степени получили уроженка Минска – Ангелина Самолетова и Александр Нестеров из города Дятьково. В 2024 году на фестивале впервые прошел конкурс хореографических коллективов. Все ребята показала высокий уровень подготовки. Обладателями гран-при стали два ансамбля из России.

Александр Должевский, руководитель творческой делегации Беларуси:

Фестиваль «Молодежь – за Союзное государство» вносит значительный вклад в укрепление дружбы народов Беларуси и России. И, конечно, закладывает мощный фундамент в то, чтобы именно молодежные объединения и молодежь наших двух государств знала историю, культуру и, конечно, сохраняла и приумножала те традиции, которые существует у славянских народов.

Александр Журович, участник фестиваля «Молодежь – за Союзное государство»:

Очень приятно и интересно наблюдать, как в фестивале проявляется эта молодежь, видеть их уникальность, самобытность, многогранность молодежи России и Беларуси.