«Молодежь – за Союзное государство». Стали известны победители песенных и хореографических конкурсов

В Смоленске проходит торжественное закрытие 17-го международного фестиваля «Молодежь – за Союзное государство». Уже стали известны победители песенных и хореографических конкурсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Смоленске проходит торжественное закрытие 17-го международного фестиваля «Молодежь – за Союзное государство». Уже стали известны победители песенных и хореографических конкурсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За первое место боролись 20 вокалистов. Звание лауреата и диплом I степени получили уроженка Минска – Ангелина Самолетова и Александр Нестеров из города Дятьково. В 2024 году на фестивале впервые прошел конкурс хореографических коллективов. Все ребята показала высокий уровень подготовки. Обладателями гран-при стали два ансамбля из России.
Александр Должевский, руководитель творческой делегации Беларуси:
Фестиваль «Молодежь – за Союзное государство» вносит значительный вклад в укрепление дружбы народов Беларуси и России. И, конечно, закладывает мощный фундамент в то, чтобы именно молодежные объединения и молодежь наших двух государств знала историю, культуру и, конечно, сохраняла и приумножала те традиции, которые существует у славянских народов.
Александр Журович, участник фестиваля «Молодежь – за Союзное государство»:
Очень приятно и интересно наблюдать, как в фестивале проявляется эта молодежь, видеть их уникальность, самобытность, многогранность молодежи России и Беларуси.
В 2024 году фестиваль «Молодежь – за Союзное государство» собрал более 300 участников из Беларуси и России. За 4 дня ребята смогли найти новые знакомства, обменяться опытом друг с другом и пообщаться с известными историками и депутатами. Такой форум при поддержке Союзного государства проходит с 2006 года. За это время фестиваль стал творческим трамплином для сотни молодых артистов.