Пустовой: ни Гёте, ни Джек Лондон, ни Ницше не могли написать простые и гениальные слова – «Молитву», Купалы

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Когда так сложно вокруг и так понятно у нас. Начинать надо только с молитвы. Ну, конечно, мы все привыкли просить, у Бога и родителей, у Родины и властей. Но чтобы не охаметь, не превратиться в манкуртов потребления, не утратить свой код и душу, надо не разучится благодарить.

О Главном. Первом и в смыслах. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.

Только народ с чистой душой, исповеднической историей, добрым сердцем и ясным разумом мог написать эти строки. Ни Гете с его высокой поэзией, ни Джек Лондон, смакующий приключения золотоискателей, ни Ницше, уставший от западного гуманизма, не могли написать простые и гениальные слова — «Молитву». Купалы. Национальные мыслители, пророки, апостолы Катехизиса белорусской национальной идеи. Колос – даже псевдоним связан с родными палетками – «Свая зямля – вось што аснова», Купала – имя, знiтаванае с расцветом природы и опять же с земляробчым каляндаром. Тогда, в 1906 году, в безвременье, калі адчуваўся подых навальніцы, на геополитическом небосклоне пишет молитву за родны народ Беларуси.

1994 год. Снова мы на геополитических росстанях. В душах раздрай. То, во что мы верили, растоптали, вогнали танками в грязь в центрах принятия решений. А новые смыслы и идеи? Ну, хлеба купить, ну, выстоять очередь за колбасой и колею на Варшавском мосту, не потерять купоны. А кругом такие разноцветные обещания, надежды, и новое явление – рекламные проспекты – бусы для туземцев. А на душе серо. А себя, себя-то мы не теряем. На сцене композиция – «Молитва», Мулявин – самое светлое, оставшейся от помпезного и, казалось, вечного советского.

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