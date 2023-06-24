Пустовой: мы выборы стараемся делать праздником – нам портят их мятежом, но Беларусь выстояла

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Да – да, нет – нет. Все остальное от лукавого. События показывают: полумеры, молчаливое согласие, толерантные ухмылочки – в прошлом. Никакой ментальной многовекторности. Даже дипломатия теперь не келейная, а четкая и прямая. Теперь время конкретных людей. В геополитике точно. Белорусам повезло. И это не пропагандистка идеологема. Это истина. О главном, в смысле Первом, и событиях недели.
Авторский взгляд Пустового на СТВ. «Политика без галстуков и купюр».
Когда уже вы перестанете подставлять Президента? Неужели непонятно – вокруг бурлящий котел. Ад наступает. На наш разум, сердца, на наши пятки, нашу землю. Вместо кованого сапога оккупанта каблучок лощеных туфель неоплантатора. Он, чтобы не испачкаться, далеко. Он брезглив, слишком хитер и ненатурален. Но у него полно лакеев. Неважно, кто это: неонацисты, неоязычники, сатанисты. Миру они представлены провозащитниками, блогерами, экоактивистами, борцами с гомофобией и победной историей.
Нас обворовывают. Забрали сферы влияния, хотят отнять Победу, историю и саму память, жизнь и будущее. Уже испоганили площадку, созданную ради сохранения мира Сталиным и всем советским народом-победителем. Это наше. Было. Я про ООН. Организацию словно переодели в чужое платье. Вот она, трансгендерность политики и политика трансгендерности. Когда родителей на Западе готовы судить за нормальное библейское воспитание, а мирового Батьку – за сострадание и помощь детям, не видевшим в свое жизни ни одного дня мирной жизни. Гаага стала нарицательным именем. Новым иерусалимским Синедрионом. Судом Пилата. Сейчас там снова судят и осуждают праведников. Гнусно, лживо, под улюлюкание несведущей толпы, дирижирующей мировым фарисейством.
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