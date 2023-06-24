Пустовой: мы выборы стараемся делать праздником – нам портят их мятежом, но Беларусь выстояла

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Да – да, нет – нет. Все остальное от лукавого. События показывают: полумеры, молчаливое согласие, толерантные ухмылочки – в прошлом. Никакой ментальной многовекторности. Даже дипломатия теперь не келейная, а четкая и прямая. Теперь время конкретных людей. В геополитике точно. Белорусам повезло. И это не пропагандистка идеологема. Это истина. О главном, в смысле Первом, и событиях недели.

Авторский взгляд Пустового на СТВ. «Политика без галстуков и купюр».

Когда уже вы перестанете подставлять Президента? Неужели непонятно – вокруг бурлящий котел. Ад наступает. На наш разум, сердца, на наши пятки, нашу землю. Вместо кованого сапога оккупанта каблучок лощеных туфель неоплантатора. Он, чтобы не испачкаться, далеко. Он брезглив, слишком хитер и ненатурален. Но у него полно лакеев. Неважно, кто это: неонацисты, неоязычники, сатанисты. Миру они представлены провозащитниками, блогерами, экоактивистами, борцами с гомофобией и победной историей.