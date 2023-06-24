«Поезд Памяти» прибыл в Петергоф. Как прошёл четвёртый день команды международного проекта?

Новости Беларуси. Четвертый день путешествия «Поезда Памяти» и первый российский город маршрута. Сегодня школьников гостеприимно встретила Северная столица – Санкт-Петербург. Чем удивили участников международного патриотического проекта, смотрите в путевом дневнике команды СТВ в программе Новости «24 часа».

Анна Корольчук, корреспондент:

«Поезд Памяти» прибыл в Петергоф. Двор Петра поражает – в нем органично сплелись архитектура, садово-парковое и инженерное искусство. Комплекс включает 176 фонтанов, что делает его одним из крупнейших в мире. Водная феерия в секунду потребляет 1 000 литров воды, а ее обслуживанием занимается отдельная гидротехническая бригада.

Игорь Кузьмин, участник проекта «Поезд Памяти» (Россия):

Познакомился с Петербургом, в том числе и с Петергофом. Это неотъемлемая часть. Если ты хочешь познать Россию, я считаю, это очень важный кусочек пазла. Если ты пытаешься собрать всю мозаику, познать историю своей страны.

Екатерина Хиженок, участница проекта «Поезд Памяти» (Беларусь):

Первый раз в Питере, очень красиво. Эти первые впечатления – самые захватывающие и запоминающиеся. Ведь тут много различных мест, красивых фонтанов, бегает много маленьких бельчат, которые идут к людям.

Александр Андык, участник проекта «Поезд Памяти» (Беларусь):

«Поезд памяти» – это тот проект, который реально позволяет узнать что-то большее о наших странах, сплотить наши народы.

Софья Дейчик, участница проекта «Поезд Памяти» (Беларусь):

Мы пробежались и так получилось, что промокли очень сильно. Но это того стоило.

Анна Корольчук:

Музей железных дорог России – один из крупнейших технических музеев мира. По сути, это целый образовательный парк площадью в 60 тысяч квадратных метров. Здесь можно увидеть более 120 единиц подвижного состава и около 50 мультимедийных инсталляций. Школьникам показали паровоз в разрезе, макеты первых вагонов, легендарный экспресс «Красная стрела» и военные эшелоны.

Екатерина Козлова, участница проекта «Поезд Памяти» (Россия):

Интересный факт, что мы сами приехали с проектом «Поезд Памяти». То есть мы едем на самом современном поезде, уникальном, сделанном для нас. И очень интересно посмотреть на другие виды поездов, как они устроены.