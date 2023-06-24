Азарёнок о событиях в России: измена недопустима, но никакая измена не отменяет победы

Белорусы внимательно следят за внутриполитической ситуацией в России. Победить нашего союзника невозможно. Можно только сломать изнутри. Так заявили сегодня многие белорусские активисты, общественные деятели и журналисты. Григорий Азаренок продолжит в авторской рубрике «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Ликует враг. Мировое бесовство заплясало камарилью. Запад, бандеровцы, свинозмагарство, прибалтийские шавки, польские моськи – все закружились в канкане. Рано радуетесь, упыри. Змагар заўсёды рана скача – гласит народная белорусская поговорка. Хрен вам – говорим мы сегодня. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Тему конфликта в России на кривой козе не проедешь, хотя наши граждане сегодня с большего отдыхают под мирным небом и батькиным крылом. Все сегодня в историю подались, да и я с самого утра. И все вспоминают февраль 1917 года. Революция при военном конфликте. Да, измена недопустима. Но мы помним: никакая измена не отменяет победы. Но вспомним другую историю, а скорее даже литературу. Капитанскую дочку все в школе читали, кроме тупых змагаров. Так вот, всегда перед читателем стоит выбор: за Гринева ты, аль за Пугачева. А ответ Пушкин дал в самом начале: береги честь смолоду. Вот и все. Присяга – это честь. Разбитый враг – это честь. Мирная и спокойная страна – твоя честь. Остальное – от дьявола. Об этом и сказал Президент вчера. Выпускникам. Казалось бы, не в тему. Но вообще-то, очень даже в тему. Лукашенко: не упустите свою землю, другой у вас не будет – это ваше, и свое никому не отдавайте. Подробнее.

Григорий Азаренок:

Есть над чем задуматься. Ой, запрыгали, заскакали. Сохатое говно раскукареколось. «Надежда забрезжила». Оставь надежду всяк сюда входящий – говорится перед входом в дантовый ад. Вы, адские подлые создания, даже не рыпайтесь. Только подойдете к границе – будете в прицеле. Перейдете черту – сразу сдохните. Сразу. Мгновенно. Без колебаний. Ляхи, тоже сидеть дупах спокойно и не прыгать. Последствия будут ужасными!

А как врут, а? Лукашенко то ли сам улетел у них, то ли семью увез. Но вот, Виктор Александрович Лукашенко сегодня на фестивале. Извиняться будете, клоуны? Нет. Вы говноеды. Жрите. Дальше: «В 10:00 состоялось экстренное заседание Генштаба» – прокукарекали педерасты. Но в 10:00 Виктор Хренин, министр обороны, приветствовал выпускников военных вузов. Однажды вы захлебнетесь своей ложью, она пойдет у вас горлом, зальет ноздри и глаза, вы будете слизывать эту ложь, а она будет литься дальше, и вы попередыхаете от нехватки воздуха. Совет безопасности Беларуси заявил: мы полностью поддерживаем Россию и цели специальной военной операции. А любые внутренние конфликты – подарок коллективному Западу. Дальше цитата: «Мы призываем к голосу разума. В это трудное время все, кто сегодня вовлечен в недопустимое противостояние внутри единого в своих целях воинского братства, нужны там, где решается будущее славянского мира, судьба миллионов наших людей. Белорусский народ всегда был и будет с Россией».