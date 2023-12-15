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«Эта тематика с каждым днём актуальнее». В Минске наградили победителей конкурса «Помнить. Чтить. Не допустить»

15 декабря 2023 18:00
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Новости Беларуси. В Минске наградили победителей молодежного творческого конкурса «Помнить. Чтить. Не допустить», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Эта тематика с каждым днём актуальнее». В Минске наградили победителей конкурса «Помнить. Чтить. Не допустить»-1

Дипломами отмечены работы, в которых наиболее глубоко отражена важность сохранения исторической памяти. Проект, инициированный Генеральной прокуратурой, вызвал неподдельный интерес, хотя и проводился впервые. Организаторы получили более полутора тысяч заявок.

«Эта тематика с каждым днём актуальнее». В Минске наградили победителей конкурса «Помнить. Чтить. Не допустить»-4

Алина Шмакова, учащаяся Могилевского государственного экономического промышленно-технологического колледжа:
Я писала эссе на тему «История своей семьи» про свою прабабушку Елизавету, которая прошла годы войны, будучи 11-летней девочкой. Она попала в плен со своей сестрой Олей. Сестричку убили, а бабушка провела 3 года в этом концлагере. На руке ей выбили код-шифр, по которому ее определяли и всех деток.

«Эта тематика с каждым днём актуальнее». В Минске наградили победителей конкурса «Помнить. Чтить. Не допустить»-7

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
Какая огромная работа ведется педагогами, общественностью, людьми на местах. Мы видим, что в том числе среди молодежи вот эта тематика становится с каждым днем актуальнее. Мы задали очень серьезный и важный импульс, а сегодня мы констатируем, что благодаря совместной работе у нас вырастает новое поколение патриотов.

«Эта тематика с каждым днём актуальнее». В Минске наградили победителей конкурса «Помнить. Чтить. Не допустить»-10

Конкурс приурочили к Году мира и созидания, а также 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Какой ценой мир пришел на родную землю, можно узнать и благодаря работе школьных поисковых отрядов. В Минск они привезли самые ценные экспонаты, которые удалось собрать во время экспедиций памяти.

# Великая Отечественная война # общество # Новости Минска и Минской области

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