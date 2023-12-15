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В Езерище отмечают годовщину Городокской операции. Баграмян назвал её одной из самых сложных!

15 декабря 2023 19:04
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Белорусы помнят о том, какой ценой была получена Победа. В Езерище отмечают 80-ю годовщину Городокской наступательной операции. В этот день поселок был освобожден от немецко-фашистских захватчиков.

Подробнее о событиях тех лет – в нашем следующем материале.

В Езерище отмечают годовщину Городокской операции. Баграмян назвал её одной из самых сложных!-1

Татьяна Сидоренко:
В приграничный поселок Езерище красноармейцы вошли 15 декабря 1943-го. Населенный пункт стал первым освобожденным в ходе Городокской операции, которая длилась в тот год до 31 декабря. Позже командующий 1-м Прибалтийским фронтом Иван Баграмян назовет ее одной из самых сложных. В результате ожесточенных боев, главные маневры которых разворачивались на подступах к Городку, были освобождены свыше 1200 населенных пунктов.

В Езерище отмечают годовщину Городокской операции. Баграмян назвал её одной из самых сложных!-4

Советские войска упорно готовились к наступлению, которое планировалось на 26 ноября, особое внимание уделяли обеспеченности воинских формирований боеприпасами. На позиции, куда не получалось добраться по бездорожью или из-за недостатка транспорта, снаряды и мины артиллеристы и пехотинцы несли сами, в руках. Для этого ежедневно в каждой дивизии 11-й гвардейской армии определяли группы из самых физически сильных бойцов.

В Езерище отмечают годовщину Городокской операции. Баграмян назвал её одной из самых сложных!-7

Далее смотрите в видео.

# Великая Отечественная война # общество # Татьяна Сидоренко

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