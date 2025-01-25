Пустовой: когда Трамп входил в Белый дом, то пританцовывал только он, когда белорусы делают выбор – это «Марафон адзінства»

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Когда Трамп входит в Белый дом, то пританцовывает только он сам, а когда белорусы делают свой выбор – то это настоящий «Марафон единства». И на избирательных участках, и на главных сценах страны.

Мы страна-вызов, вот даже казалось, представители новых космополитичных занятий и поколений – блогеров, но и они влюбляются в наши промышленные достижения. «Марафон единства» показал, сколько «вау» и лайков собрали видосы и шортсы с наших предприятий. Это как раз про будущее и выбор. Это стратегически важно в условиях смены поколений. Тем более сейчас, в сложное время мировой общественно-политической турбулентности. Молодежь надо ставить на крыло, чтобы никакие фальшивые обещания не смогли прервать этот полет. Секрет понятен: «надо» не отрываться от тех точек, на которые опираемся в развитии нашей современной государственности. Страна для людей – не это ли говорит о качестве всей белорусской системы общественно-политических отношений. Продолжим эту традицию.