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Пустовой: когда Трамп входил в Белый дом, то пританцовывал только он, когда белорусы делают выбор – это «Марафон адзінства»

25 января 2025 19:18
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Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Пустовой: когда Трамп входил в Белый дом, то пританцовывал только он, когда белорусы делают выбор – это «Марафон адзінства»-2

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Когда Трамп входит в Белый дом, то пританцовывает только он сам, а когда белорусы делают свой выбор – то это настоящий «Марафон единства». И на избирательных участках, и на главных сценах страны.

Мы страна-вызов, вот даже казалось, представители новых космополитичных занятий и поколений – блогеров, но и они влюбляются в наши промышленные достижения. «Марафон единства» показал, сколько «вау» и лайков собрали видосы и шортсы с наших предприятий. Это как раз про будущее и выбор. Это стратегически важно в условиях смены поколений. Тем более сейчас, в сложное время мировой общественно-политической турбулентности. Молодежь надо ставить на крыло, чтобы никакие фальшивые обещания не смогли прервать этот полет. Секрет понятен: «надо» не отрываться от тех точек, на которые опираемся в развитии нашей современной государственности. Страна для людей – не это ли говорит о качестве всей белорусской системы общественно-политических отношений. Продолжим эту традицию.

Подробности в видео.

# Авторская журналистика на СТВ # «Политика без галстуков и купюр» # Евгений Пустовой

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